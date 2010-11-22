-TAG OTOYOLU'NDA NAKİT ÖDEMELİ SİSTEM KALDIRILDI ADANA (A.A) - 22.11.2010 - Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, nakit ödemeli sisteme bugünden itibaren son verildi. Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Karayolları Genel Müdürlüğünce TAG Otoyolu'ndaki nakit ödeme uygulaması bir süre önce alınan karar gereği bugün sona erdi. TAG Otoyolu'ndaki tüm geçişler, Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) ve Kartlı Geçiş Sistemi (KGS) ile yapılmaya başlandı. Uygulamadan haberi olmayan bazı sürücüler, Karayoları Genel Müdürlüğüne ait satış istasyonlarından kartlarını alarak yollarına devam ettiler. Bu arada, istasyondaki görevlilere plakalarını yazdırarak ''cezalı geçiş'' uygulamasına tabi tutulan sürücülerin ise 10 gün içerisinde kart alıp işlem yaptırmaları durumunda kendilerinden normal ücret alınacağı bildirildi. Öte yandan sürücülerin mağdur olmaması için gişelerde TCK-KGS kart satış ve dolum hizmeti verilirken, otoyol kullanıcılarından ilgili bankalara müracaat ederek OGS veya KGS abonesi olmaları istendi.