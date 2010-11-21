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Ekonomi

TAG OTOYOLUNDA NAKİT ÖDEME KALKIYOR ADANA (A.A)

21 Kasım 2010 13:34

-TAG OTOYOLUNDA NAKİT ÖDEME KALKIYOR ADANA (A.A) - 21.10.2010 - İstanbul-Ankara ile İstanbul-Edirne, İzmir-Aydın ve İzmir-Çeşme'den sonra Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından  Anadolu'daki Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunda da ''Nakit Ödemeli Sistem'' uygulamasına yarından itibaren son verileceği bildirildi. Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Karayolları Genel Müdürlüğü'nce bir süre önce başlatılan otoyollardaki nakit ödeme sistemi kaldırılması çalışmaları Anadolu'daki otoyollarına da kaydırılmıştı. Bu kapsamda, TAG Otoyolu'nda da 22 Kasımdan itibaren nakit ödeme sisteminin kaldırılması kararlaştırıldı. Pazar gününü Pazartesi gününe bağlayan saat 24.00'dan itibaren tüm geçişler, Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) ve Kartlı Geçiş Sistemi (KGS) ile yapılacak. Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü anılan kesimlerde otoyol kullanıcılarının uygulama başlangıcında oluşması muhtemel talep yoğunluğu nedeniyle mağdur olmamaları için, OGS ve KGS'de bankacılık hizmeti veren banka şubelerinde yeterli miktarlarda Elektronik Etiket ve KGS kartları bulundurmalarının sağlandığını söylediler. Gişelerde de TCK-KGS kart satış ve dolum hizmetinin verildiği, otoyol kullanıcılarının gişelerde mağdur olmamaları için ilgili bankalara müracaat ederek OGS veya KGS abonesi olmaları istendi.

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