-Taffarel'den Muslera'ya övgü İSTANBUL (A.A) - 14.10.2011 - Galatasaray'ın kaleci antrenörü Claudio Taffarel, sarı-kırmızılı ekibin bu sezon transfer ettiği Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'ya övgüler yağdırarak, ''Muslera çok büyük ve çok önemli bir isim'' dedi. Galatasaray TV'ye açıklamada bulunan Taffarel, Muslera'nın daha önce oynadığı takımlarla kazandığı başarıların ortada olduğunu belirterek, şunları kaydetti: ''Buraya zaten bu potansiyelle bu kaliteyle beraber geldi. Antrenmanlarda gösterdiği performans gözüküyor. Bir kaleci mutlaka şunu bilmeli, özellikle Türk kaleciler de küçüklükten itibaren şunu öğrenmeliler; kesinlikle hata yapılabilir ki, kaleciyseniz mutlaka hata yapacaksınız. Ama hata yaptıktan sonra kesinlikle moral olarak düşmemeniz gerekiyor. Ondan bir şey öğrenip onun üzerine gitmeniz gerekiyor. Muslera da bunu fazlasıyla yapıyor. Daha önceden de söylediğim gibi potansiyelini ve kalitesini daha önceki takımlarda da göstermiş bir kaleci. Bize de çok yardımcı olacağını düşünüyorum.'' Antrenmanlarda kalecilerin diğer oyunculara göre daha fazla çalışması gerektiğini vurgulayan Taffarel, ''Bir takımın içinde bütün oyunculara baktığımız zaman en fazla kalecinin çalışması lazım. En fazla kalecinin eksiklerini gidermek için üzerine koyması gerekiyor, çalışması gerekiyor. Biz de mutlaka eksikliklerin farkındayız ve bunun için her geçen gün daha da iyi daha da sıkı çalışıyoruz'' ifadesini kullandı.