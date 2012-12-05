TAEK'ten radyasyona 30 dakikalık inceleme!

Türkiye Atom Enerji Kurumu (TAEK), beş yıl önce radyasyon tespit ettiği ve o tarihten sonra zehirli atıklarını kontrolsüzce toprağa gömen kurşun fabrikasını 30 dakikada inceledi.

Gömülü atıkların bulunduğu alanda kazı yapmadan, fabrikanın yüzeyinde cihazlarla hızlıca ölçüm yapan yetkililer önce basına, “2007’de de gelmiştik. Sonuçlar aynı. Olağanüstü bir durum yok. Radyasyonla ilgili bir durum yok” dedi. Ancak heyetin sorumlusu, incelemenin ardından gittiği kaymakamlık çıkışı, “Burada radyasyona bulaşmış malzeme var. Kesin açıklamayı TAEK Başkanlığı yapacak” dedi. TAEK, 2007’de fabrikada inceleme yapmış, radyoaktif maddelerin eritildiğini tespit etmişti. Ancak o günden bu yana hiçbir önlemin alınmadı.

Radikal gazetesinden Serkan Ocak'ın haberine göre, TAEK’ten üç temsilci, sabah İzmir’e uçakla vardı. TAEK’in resmi aracı ise bir gece önceden İzmir’e ulaşmıştı. Sabah saatlerinde Gaziemir Kaymakamlığı’na giden TAEK yetkilileri burada birkaç saat süren bir toplantı yaptı. Bu sırada fabrika önünde de bir gazeteci ordusu bekliyordu. TAEK ekibi, saat 15.15’te polisler eşliğinde fabrikaya giriş yaptı. 15 dakika ön hazırlık yapan ekip, koruyucu elbiselerini giyerek fabrikanın arazisinde ellerindeki aletlerle ölçümlere başladı.

Neden yerin altına bakılmıyor?

T.C. Okan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Atom Mühendisi Prof. Dr. Tolga Yarman, TAEK’in yaptığı ölçümlerle ilgili şunları söyledi:

“Madem ölçüm yapılıyor neden kazmadılar? Orada gömülmüş atıklarda radyasyon var mı yok mu bir bakın bakalım. İstenildiği kadar yerin üzerine bakılsın ancak altına bakmadan radyasyon tespit edilemez. 2 metre kalın toprak, malzemesine bağlı olarak zırh etkisi yapar. Bu madde 2007’deki ölçümlerde tespit edildi madem neden izi sürülmedi. Neden MİT ’e haber verilmedi.”

TAEK Başkanı Zafer Alper de incelemeler için TAEK’in en yetkin üç personelinin fabrikaya gittiğini söyledi. Alper, gerekli değerlendirmeden sonra bugün detaylı bir basın açıklamasının yapılacağını söyledi.

‘Yanlışlıkla’ nükleer skandal

TAEK, 2007’de yaptığı incelemelerde fabrikada radyoaktif madde bulaşmış atıklara rastladığını belirtmişti. İlgili kurumlara ve fabrikaya yazdığı yazıda, radyoaktif malzemelerin sehven (farkında olmadan) eritildiğinin anlaşıldığını bildirmişti.

Kâğıt üstünde bir önlem listesi: Betona gömün

TAEK, ürünlerinde radyasyonlu atık tespit edilen fabrikaya geniş bir yapılması gerekenler listesi yollamıştı. İşte, alınmadığı, bugün açıkta duran atıklardan ve arazi üzerinde çocukların oynamasından belli önlemlerden bazıları: “Radyasyonlu malzemelerin toprak zemine gömülü en az 20 santimetrelik ve kolay açılamayacak beton bir geçici depoya gömülmesi, kapalı istif sahasının hiçbir şekilde açılmaması, insan geçişinin engellenmesi...”

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