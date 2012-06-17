Tadilat nedeniyle 12 kişilik koğuşta 18 kişi vardı

Adalet Bakanı Ergin, cezaevindeki koğuşun normal kapasitesinin 12 kişi olduğunu, ancak yoğunluk nedeniyle 18 kişi bulunduğunu ifade etti. Ergin, "Cezaevinde tadilat var, 10 Temmuz'a kadar sıkışıklık olacak. İhmal varsa üzerine gidilir" dedi.



Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa E Tipi Kapalı Cezaevi'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Ergin ve Çelik, beraberinde Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç ile geldikleri ceza evinde yaklaşık 2 saat içeride kalıp, yetkililerden olayla ilgili bilgi aldı.

İnceleme sonrası açıklama yapan Ergin şunları söyledi: "Koğuşun kapısı önüne barikat konularak yataklar ateşe verilmiş. Hayatını kaybedenlerin otopsileri yapılmaktadır. Hayatını kaybeden hükümlü ve tutuklular adli suçlardan tutuklu ve hükümlü olanlardır. Hayatını kaybedenlerin isimleri İmam Bakırtek, Mustafa Kemal Kılıç, Mehmet Aslantay, Hüseyin Kıskanç, İbrahim Halil Kaya, Mehmet Satış, Mehmet Emin Gerçek, Fuat Yıldız, Sinan Özal ve Suphi Köksal. Cezaevinde bulunan tütuklu ve hükümlüler aileleriyle telefonla görüştürülüyorlar. Bakanlığımızca idari tahkikat başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir."

Cezaevinin artırılmış kapasitesinin 600 kişi olduğunu belirten Ergin, "Kısa süre önce bir tadilat başladı. Tadilat yapılan bölümdeki tututlu ve hükümlüler diğer bölüme alınmıştır. 10 Temmuz'a kadar sıkışıklık olacak. Bu tarihten sonra kısmen rahatlık söz konusu olacak. Bir takım nakillerle daha da rahatlatılması söz konusu olacak" dedi.



Üst kata çıkış engellendi



Koku üzerine ilgili koğuşa ulaşıldığını kaydeden Ergin, üst kata çıkışı engellemek için bariyer yapıldığını, bu nedenle oraya ulaşılamadığını ifade etti.



İhmal varsa üzerine gidilir



Ergin, "İnceleme sonucunda net tablo ortaya çıkacak. İhmal varsa, görevi kötüye kullanma varsa üzerine gidilir" dedi.



12 kişilik koğuşta 18 kişi



Ergin, cezaevindeki koğuşun normal kapasitesinin 12 kişi olduğunu, ancak yoğunluk nedeniyle 18 kişi bulunduğunu ifade etti.



Tutuklu yakınları dışarıda



Bu arada Adalet Bakanı Ergin ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çelik'in cezaevinde incelemelerde bulunduğu sırada bazı tutuklu yakınları da dışarıda bekleyişini sürdürdü.

Şanlıurfa E Tipi Kapalı Cezaevi'nde gece bir koğuşta çıkan kavganın ardından meydana gelen yangında, 13 kişi ölmüş 5 kişi yaralanmıştı.