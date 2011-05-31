-TADİÇ: ŞİMDİ SIRA AB'DE BELGRAD (A.A) - 30.05.2011 - Sırbistan Cumhurbaşkanı Boris Tadiç, Bosnalı Sırp savaş suçlusu Ratko Mladiç'i yakalayarak üzerlerine düşeni yaptıklarını, şimdi de Avrupa Birliği'nin (AB), ülkesinin tam üyelik süreci için gereğini yapması gerektiğini söyledi. Tadiç AP'ye verdiği demeçte, "AB'ye, üzerine düşeni yapması çağrısında bulunuyorum. Biz üzerimize düşeni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz" dedi. AB, tam üyelik görüşmelerinin başlayabilmesi için Mladiç'in yakalanmasını şart koşuyordu. Tadiç açıklamasında, savaş suçlusu olarak aranan Goran Haciç'in de yakalanacağını söyledi.