T24 LogoT24 Logo
Dünya

TADİÇ: ''MLADİÇ YAKALANDI'' BELGRAD (A.A)

26 Mayıs 2011 17:55

-TADİÇ: ''MLADİÇ YAKALANDI'' BELGRAD (A.A) - 26.05.2011 - Sırbistan Cumhurbaşkanı Boris Tadiç, ''Ağustos 2008'den bu yana yoğun bir şekilde aradığımız Ratko Mladiç, bugün yakalandı'' dedi. Tadiç, Cumhurbaşkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, devlet kurumlarının organize bir şekilde çalışması sonucu Mladiç'in bugün Sırbistan topraklarında yakalandığını açıkladı.  Mladiç'in yakalanmasına yönelik çalışmaların Ağustos 2008'den bu yana yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade eden Tadiç, ''Mladiç'in yakalanmasıyla tarihin bir sayfası kapandı. Bölgedeki barışa önemli katkıda bulunacaktır'' diye konuştu. Tadiç, Mladiç'in yakalandığı yerden tutulacağı yere götürme işleminin devam ettiğini belirtti, ancak nerede tutulacağına dair ayrıntı vermedi. Böylesi başarılı bir operasyondan dolayı gurur duyduğunu belirten Tadiç, Mladiç'in yakalanmasını ülkesi için "çok iyi bir başarı" şeklinde değerlendirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24