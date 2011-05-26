-TADİÇ: ''MLADİÇ YAKALANDI'' BELGRAD (A.A) - 26.05.2011 - Sırbistan Cumhurbaşkanı Boris Tadiç, ''Ağustos 2008'den bu yana yoğun bir şekilde aradığımız Ratko Mladiç, bugün yakalandı'' dedi. Tadiç, Cumhurbaşkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, devlet kurumlarının organize bir şekilde çalışması sonucu Mladiç'in bugün Sırbistan topraklarında yakalandığını açıkladı. Mladiç'in yakalanmasına yönelik çalışmaların Ağustos 2008'den bu yana yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade eden Tadiç, ''Mladiç'in yakalanmasıyla tarihin bir sayfası kapandı. Bölgedeki barışa önemli katkıda bulunacaktır'' diye konuştu. Tadiç, Mladiç'in yakalandığı yerden tutulacağı yere götürme işleminin devam ettiğini belirtti, ancak nerede tutulacağına dair ayrıntı vermedi. Böylesi başarılı bir operasyondan dolayı gurur duyduğunu belirten Tadiç, Mladiç'in yakalanmasını ülkesi için "çok iyi bir başarı" şeklinde değerlendirdi.