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Dünya

TADF Başkanı kürsüde bayıldı

24 Mayıs 2010 11:23

T24 - ABD'nin New York kentinde düzenlenen 29. Türk Günü Festivali'ndeki kutlamalara, Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) Başkanı Kaya Boztepe kürsüde bayıldığı için bir süreliğine ara verildi.

Kürsüde program devam ederken, (A) Milli Futbol Takımı'nın sahneye çıkmasının ardından bir anda fenalaşarak yere yığılan Kaya Boztepe'ye, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu Sağlık Ataşesi Dr. Ayşe Turan ilk müdahalede bulundu.

Boztepe, ilk müdahalenin ardından başkansolosluk yetkililerince çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

48 yaşındaki Boztepe'nin, New York Üniversitesi hastanesine kaldırıldığı ve kalp spazmı geçirdiğinden şüphe edildiği belirtildi.

Kaya Boztepe'nin, Türk Günü Festivali hazırlıkları nedeniyle son derece yorgun, stresli ve heyecanlı olduğu bildirildi.

Boztepe'nin ambülansla alınırken elini hafifçe kaldırarak kendine geldiği de gözlendi.


Durumu iyi

Boztepe'ye bayılmasının ardından ilk müdahaleyi yapan New York Başkonsolosluğu Sağlık Ataşesi Dr. Ayşe Turan, Boztepe'nin durumumun iyi olduğunu, hastanede kendine geldiğini ve aşırı yorgunluktan kaynaklanan bir baygınlık ve fenalık geçirdiğini söyledi.

Turan, Boztepe'nin kalp krizi geçirmediğinin anlaşıldığını belirterek, Boztepe'nin bir süre önce kızının okulunda kan bağışında bulunduğunu, bunun da bir etken olduğunun düşünüldüğünü ifade etti.

Kaya Boztepe'nin hastaneye götürülmesinden sonra Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, kutlamalardan ayrıldı. Çiçek, gitmeden önce üzüntüsünü ifade etti. Bakan Çiçek, THY uçağı ile bugün Türkiye'ye hareket edecek.

Türk Günü Festivali kutlamalarına daha sonra devam edildi.


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