Tacizle suçlanan yogacı kendini savundu: Bana darbe yapılmak istendi

Cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan yoga hocası Akif Manaf, şikayetçileri bandrolsüz ürün satarak vergi kaçırmakla suçladı.

Zaman gazetesinin haberine göre, Akif Manaf 16 Temmuz tarihinde taciz suçlamasıyla gözaltına alındı.



Nöbetçi İstanbul 11. Sulh Ceza Mahkemesi de şüpheli Akif Manaf hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi. Mahkeme bu kapsamında şüpheli Manaf hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı alarak şüpheliyi serbest bıraktı.

'Bu kişileri yıllardır tanıyorum'

Akif Manaf, hakkındaki iddialarla ilgili sahibi olduğu yoga merkezinde diğer öğrencileriyle birlikte bir basın açıklaması yaptı. Şikayetçi kişilerin internette kendisi hakkında hep olumlu eleştiriler yaptığını belirten Manaf, "Bu kişileri yıllardır tanıyorum. Bu tacizi on sene farkına varmamış. Ne oldu 2 ay içinde farkına vardı? İfadeleri çelişkili. 4 bayan 'Taciz yapıldı.' diyor. Söyledikleri hikaye tacizi imkansız kılıyor. O şekilde taciz yapılamaz." dedi.

'Seni rezil ederiz'

Şikayetçi olan bazı kişilerle franchising anlaşması bulunduğunu dile getiren Manaf, "P. E., Ö. K. yasalara aykırı davranıyorlar. Fiş kesmiyorlar. Kaçak üretim yapıyorlar. Bunun gibi usulsüzlükler ortaya çıkmaya başladı. Bizim görevimiz kişileri uyarmak. Sonuç olarak sadece üyeler zarar görmüyor. Marka da zarar görüyor.



Uyardık. Her uyarıda 'Bizim işimize karışma. Türkiye'nin ekonomisi böyle işliyor. Burada herkes fiş kesmez.' dediler. Bu iki kişi en çok parayı kazanıyordu. Sert tepkiler gelmeye başladı. Her uyarımda bana tehditler yağmaya başladı. Bana 'Seni rezil ederiz.' dediler." ifadelerini kullandı.

Kendisine organize bir suçlama yapıldığını dile getiren Manaf, "Film gibi darbe girişimi. Bu süreçte internet adresimi çökerttiler. Sitem hacklenmiş zannettim ancak hacklanmemiş. Şifre ile girilerek, engellenmişim. Telefonum dinlenmeye başlanmış. O andan itibaren beni yüzlerce kişi kötüledi ve taciz davaları başlatıldı" şeklinde konuştu.