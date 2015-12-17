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Tacizle suçlanan yoga eğitmeni Akif Manaf'a beraat

Manaf'ın 'üstatla ilişki yaşamak seni farklı kılar' diyerek kursiyerleri taciz ettiği iddia ediliyordu

17 Aralık 2015 17:03

Yoga eğitmeni Prof. Dr. Akif Manaf'ın "nitelikli cinsel saldırı” ve “kasten yaralama” suçlarından 12 yıldan 15 yıla hapis istemiyle yargılandığı davada, beraatine karar verildi. 

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, sanık Manaf ile tarafların avukatları katıldı. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Manaf hakkında “cinsel saldırı” suçundan dava açıldığını ancak atılı suçun unsurları itibarıyla oluşmadığı gerekçesiyle sanığın beraatine karar verdi.   

Heyet, sanık hakkında ayrıca “kasten yaralama” suçundan da dava açıldığını anımsatarak, sanığın atılı suçu işlediği sabit olmadığından bu suçtan da beraatine hükmetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Akif Manaf'ın “yaralama", "cebir kullanarak cinsel saldırıda bulunmak" ve "nitelikli cinsel saldırı” suçlarından 12 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Nisan'da yapılan ilk duruşmada, suçlamaların gerek sanık gerek mağdurların saygınlık, onur ve haklarına dokunacak nitelikte olduğuna dikkati çekerek, duruşma içeriğinin yayınlanmasının yasaklanmasına hükmetmişti.

Ünlü yoga hocası Akif Manaf'ın 'üstatla ilişki yaşamak seni farklı kılar' diyerek kursiyerleri taciz ettiği iddia ediliyordu.

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