Tacizi protesto eden öğrencilere okul yönetiminden uzaklaştırma cezası!

İstanbul Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi öğrencileri okulda yaşanan taciz olayını 23 Ekim 2018'de protesto etti. Okul yönetimi öğrencilere uzaklaştırma cezası verdi.

Okuldan mezun olan ve bu yıl üniversiteye başlayan bir öğrenciyi taciz ettiği öne sürülen coğrafya öğretmeninin görevine devam etmesi öğrenciler tarafından tepkiye sebep olmuştu.

Durumu protesto eden öğrencilerden 15’i 5 gün okuldan uzaklaştırma cezası aldı.

Eski CHP İstanbul Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş yönetim tarafından verilen cezanın belgesini Twitter hesabından “İşte rezaletin belgesi!” diyerek paylaştı. Tepkisini “Okul yönetiminin bu tavrı "Tacize uğrasanız da susun" anlamına geliyor. Susmayan gençler ise cezalandırılıyor" sözleriyle ifade etti.