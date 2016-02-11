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Tacizi önlemeye çalışırken katledilen Bahadır öğretmenin davası 30 Mart’a ertelendi

Katil zanlısı 4 kişinin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi

11 Şubat 2016 19:53

İstanbul Kadıköy’de 9 Mayıs 2015 günü kadınlara yönelik tacizi engellemek isterken uğradığı saldırıyla hayatını kaybeden Özgürlük ve Dayanışma Partisi ve Birleşik Haziran Hareketi üyesi öğretmen Bahadır Grammeşin cinayetine ilişkin davanın duruşması bugün yapıldı. Dava, 30 Mart’a ertelenirken 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Grammeşin’in sevenleri, arkadaşları ve destek olmak için gelenler duruşma öncesinde ÖDP’nin ve Birleşik Haziran Hareketi’nin çağrısıyla adliye önünde toplanmıştı. Adliye önünde ''Unutmayacağız Baho, asla affetmeyeceğiz!'' yazılı pankartla bir araya gelen grup, yaptığı basın açıklamasının ardından duruşma salonuna geçmişti.

Bahadır GrammeşinKartal’daki Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 10:00'da başlayan davada Batı Yakası isimli mekânın sahibi Erkan Çınar için kasten öldürme, ruhsatsız silah bulundurma, kasten öldürmeye teşebbüs ve silahla tehdit suçlarından müebbet hapis isteniyor. Cemal Diri, Mert Nikelay, Murat Topraktepe ve Yahya Burak Ataç ise kasten öldürmeye yardım etme ve yaralama suçlarından yargılanıyor. Cinayet zanlısı Erkan Çınar ve Murat Topraktepe, Yahya Burak Ataç ve Mert Nikelay adlı sanıklar dava kapsamında tutuklu bulunuyor. Sanıkların hepsinin duruşmaya takım elbiseyle katılması dikkat çekti.

Sanıklarının tamamının takım elbise ile katıldığı duruşma, kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasıyla başladı. Grammeşin'i öldürdüğü için müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Erkan Çınar, savunmasında "Allah'a küfür ettiler" ifadesini kullandı.

Bu arada dört sabıkası bulunan tutuklu sanıklardan Yahya Burak Ataç, mahkeme heyetinin "Sabıkanız var mı" sorusuna, "Hayır" cevabını verdi.

Duruşmada, sanıkların birbirini suçlayan ifadeleri dikkat çekti. Sanık Murat Topraktepe, "Ben ayırmaya çalıştım, olay yerinden uzaklaştım. Küfür duyunca cebimdeki muşta ile vurdum. Bahadır'a 3 yumruk attım. Bir bıçak vardı bende 'kavgada kullanılmıştır' dedim. 'Yok edelim' dediler, 'hayır' dedim. Bahadır'ın bacağından kan çıktığını görünce bacağına ben de 3 defa muştayla vurdum. Sonra muştayı yaktım. Önce vuranı görmedim demiştim ama bıçaklayan Erkan Çınar'dı. Avukatla haber yolladı. 'Suçu üstlenin size bakacağım' dedi" şeklinde konuştu.

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