Tacize uğrayan ve ispatlayan kadına sürgün!

Konya’da Halk Sağlığı Müdürlüğü’nde çalışırken kurumdaki bir doktor tarafından uğradığı tacizi yönetime şikayet eden ve tanıklarla da ıspat eden S. başka bir ilçeye tayin edilirken "seni her gördüğümde abdestim kaçıyor" diyen ve taciz ettiği belirtilen doktor için hiçbir işlem yapılmadı.

Milliyet'ten Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre Konya’da, çalıştığı kurumda sistemli olarak yöneticisi tarafından taciz edilen, bu tacizi tanıklarla kanıtlayan kadının başına gelmeyen kalmadı. Suç duyurusu doğrultusunda başlatılan savcılık soruşturması 9 aydır bir sonuca bağlanmazken, mağdur kadın önce çalıştığı kurumdan gönderildi, daha sonra çocukları nedeniyle yeni görev yerinde çalışamayacağını belirtince 20 km. uzaklıktaki bir başka yere tayin edildi.

Taciz olayı ile ilgili haberlerin yerel basına yansımasının ardından ise mağdur kadın, bu kez Konya’nın Yunak ilçesine atandı. Tacizde bulunduğu iddia edilen yöneticinin ise koltuğunu kaybettiği ancak hâlâ aynı kurumda çalıştığı öğrenildi.

Konya Cumhuriyet Savcılığı’nın soruşturma dosyasına giren belgelere göre, olay Konya’da Halk Sağlığı Müdürlüğü’nde yaşandı. 2 çocuk annesi S. adlı kadın, kurumdaki bir yönetici tarafından taciz edilmeye başlandı. Mağdur kadın, durumdan kurumun yöneticisini haberdar etti. Kurum yöneticisi de tanıklar önünde cereyan etmesi durumunda hemen olayı soruşturacağını söyledi. Tanıklar önünde bir süre sonra, söz konusu kişi, kadına, “Eteğin hatlarını daha iyi ortaya çıkartıyor”, “Seni görmek istemiyorum, seni her gördüğümde abdestim bozuluyor” gibi sözler etti. Bir süre sonra ise kadının, kurumdaki bir başka kişiyle birlikte kent dışına gittiğine yönelik dedikodular çıkarttı.

Dosya rafta bekliyor

Mağdur kadın, bunun üzerine savcılığa başvurarak, başından geçenleri aktardı. Tacize uğradığını belirten kadın, konuyla ilgili tanıkların isimlerini de savcılığa bildirdi. Savcılık, Mart 2015’teki bu soruşturmadan sonra hem kadının hem de bütün tanıkların ifadelerini aldı ancak bugüne kadar soruşturmayı karara bağlamadı.

Başına gelmeyen kalmadı

Kurumda da soruşturma yürütülmesini isteyen kadının ise başına gelmeyen kalmadı. Mağdur kadın, önce Halk Sağlığı Müdürlüğü’ndeki görevinden, asli kadrosunun olduğu hastaneye gönderildi. 2 çocuğunu tek başına büyütmek zorunda olan kadın, nöbet nedeniyle sorunlar yaşadığını söyleyip, yardım talep edince bu kez 20 km. uzaklıktaki bir başka kuruma gönderildi. Çocuklarına bakmakta zorlanan kadın, önce rapor, sonra ücretsiz izin almak zorunda kaldı. Ücretsiz izni, maddi zorluklar nedeniyle sonlandırmak zorunda olan kadın, bu kez kentteki siyasilerden yardım istedi. Geçici görevle bir başka kurumda görevlendirilen kadın, taciz iddialarıyla ilgili haberlerin basına yansımasının ardından ise Konya’nın ilçesi Yunak’a tayin edildi. Yunak’a tayin edilmesine itiraz eden kadına, konunun basına yansımaması için “tayinin geri alınacağı ancak bunun için burada çalışmasının mümkün olmadığı yönünde dilekçe vermesi gerektiği” söylendi. Ancak mağdur kadın, bu dilekçe doğrultusunda hakkında işlem yapılabileceği için dilekçe vermek istemedi.

Taciz ettiği belirtilen kişi hâlâ görevde

Hakkında savcılık tarafından işlem yapılmayan, sadece kurumdaki yöneticilik görevi geçici olarak sonlandırılan doktorun ise hâlâ aynı kurumda görev yapmayı sürdürdüğü, hakkında başka bir işlem yapılmadığı ortaya çıktı.