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Yaşam

Tacize dayanamadı, intihar teşebbüsünde bulundu!

Kirada oturdukları ev sahibinin oğlu tarafından fiziki, sözlü ve yazılı cinsel tacize maruz kalan 17 yaşındaki B.Y. intihara teşebbüs etti

12 Şubat 2014 12:19

İstanbul'da kirada oturdukları ev sahibinin oğlu C.B. (35) tarafından fiziki, sözlü ve yazılı cinsel tacize maruz kaldığını iddia eden ve yargıya başvuran 17 yaşındaki B.Y., devam eden tehditlere dayanamayarak önceki gün intihara teşebbüs etti.

 

Antibiyotik hap içti

 

İddiaya göre; C.B. önceki gün yolda gördüğü B.Y.’yi “Davadan vazgeçin, yoksa size yapacağımı biliyorum” sözleriyle tehdit etti. Yaşanan olaylar sebebiyle B.Y. önceki gün çok sayıda antibiyotik hap içerek intihara teşebbüs etti.

Damla Yur'un Miliyet'te yer alan haberine göre, hastaneye kaldırılan ve midesi yıkanan  B.Y.’nin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. B.Y.’nin annesi Nil Y. yaşananları şöyle anlattı: “Kızım 2 yıldır cinsel içerikli mesajlara maruz kalıyormuş. Bundan utandığı için de bize açıklamıyormuş. Suç duyurusunda bulunduğumuzu öğrendikleri anda o aile de bizi mahalleden attırmak için imza kampanyası başlattı. Bu yaşananlar kızım B.Y.’nin psikolojisini altüst etti.”

Öte yandan evli ve 2 çocuk babası olan C.B., B.Y.’yi taciz etme suçlamasıyla 8 Nisan’da hakim karşısına çıkacak. Duruşmaya kadar C.B. hakkında ‘50 metreden fazla B.Y.’ye yaklaşmama ve hem sözlü hem mesajla rahatsız etmeme’ yönünde önleyici tedbir kararı alındı. B., suçlamayla ilgili verdiği ilk ifadede, taciz iddialarını kabul etmiş, “Tahrik altında yapsam da pişmanım” demişti.

 

Savcıdan 'tacizi kanıtla', polisten 'abartma'

 

bianet’e konuşan anne N.Y., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurusu sırasında "Kanıtınla gel. Senin aklın neredeydi şimdiye kadar? Sen anne olsaydın da baksaydın kızına" cevabını aldığını anlattı.

Ayrıca tacizcinin kızını “18 yaşını geçmeni bekliyorum. Sana ne yapacağımı biliyorum. Davadan vazgeçin” diye tehdit ettiğini söyledi. Bunu Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildiren N.Y., polislerden “Ne abartıyorsun? Ne var ki? Tehdit ettiyse etti abartma” cevabını aldığını ifade etti.

Çıkartılan iki aylık uzaklaştırma kararını iki kez ihlal eden C.B. hakkında biri koruma tedbir kararını ihlalden biri tehdit ve cinsel istismar suçundan iki dava açıldı.

 

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