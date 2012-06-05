Tacizden arabadan atlayarak kaçtı

Gaziantep'te minibüs bulamayınca otostopla bindiği otomobilde tacize uğrayan 16 yaşındaki lise öğrencisi E.N.Ç.'nin hareket halindeki araçtan kendini atması güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Oğuzeli İlçesi'nde 29 Mayıs'ta okulundan çıkan ve aşırı yağmur altında evine gitmeye çalışan kız öğrenci E.N.Ç.'nin binmek istediği tüm minibüsler dolu olması nedeniyle durmadı. İddiaya göre, bu sırada yoldan geçen ancak plakası tespit edilemeyen bir otomobil sürücüsü durarak genç kızı gideceği yere götürebileceğini söyleyerek otomobile aldı.

Genç kız otomobile biner binmez araç içerisinde tacize uğradı. Sürücüye defalarca aracı durdurmasını ve inmek istediğini söylemesine rağmen araç sürücüsü durmayınca E.N.Ç. otomobil seyir halindeyken kapıyı açarak kendini aşağı attı.

Gaziantep -Kilis karayolu üzerinde meydana gelen olay bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Genç kızın otomobilden kendini bıraktığı anda metrelerce sürüklendiği görüntülere yansıdı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi ile genç kız ambulansla hastaneye götürülürken, olay yerine gelen Oğuzeli Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri yaptıkları incelemeler sonucu, araç sürücüsü 26 yaşındaki A.Ç., bugün yakalandı. Tacize uğrayan genç kız A.Ç.'yi teşhis ederek şikayetçi oldu. A.Ç. , ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.