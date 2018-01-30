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Tacizciyi sosyal medya aracılığıyla bulmuştu; duruşmada saldırıya uğradı: O…pu gibi giyinirsen böyle olur!

Ankara'da üniversite öğrencisini taciz eden saldırgan 'Pişman olduğu' iddiasında bulundu

30 Ocak 2018 01:30

Ankara'da 20 yaşındaki üniversite öğrencisini taciz eden Sertaç Ç.'nin tutuklu olarak yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Sanık, duruşmada  'Pişman olduğunu' ileri sürdü. 

Ankara’da üniversite öğrencisi genç kadın, otobüsten inip evine yürürken kendisini takip eden Sertaç Ç. tarafından cinsel tacize uğradı. Genç kadın sokağa bakan ev ve iş yerlerindeki kameraların görüntülerini toplayarak karakola gidip şikayetçi oldu ancak karakoldan “Kaç milyonluk şehirde nasıl bulacağız?” yanıtını aldı. Genç kadın bunun üzerine sosyal medyada “Tacizcimi arıyorum” diyerek kamera kayıtlarını sosyal medyada paylaştı.  Paylaşımın sosyal medyada yayılmasının ardından Sertaç Ç. polis tarafından yakalandı. 

Milliyet'in haberine göre, tutuklanan saldırgan Sertaç Ç. ilk duruşmada ‘pişmanlık’la cezadan kurtulmaya çalıştı. Kamera görüntüleriyle eylemi sabit olan sanık, “Suçlamayı kabul ediyorum. Bir anlık gafletle suçu işledim. Olay günü evime kestirme yoldan gitmek için güzergahımı değiştirdiğimde tanımadığım kadını gördüm. Arkasından yaklaşıp ona elimle dokundum. Ama pişman olup uzaklaştım” dedi. Kadın ise saldırganın kendisini tutarak çektiğini, bedenine dokunduğunu, bağırması üzerine kaçtığını anlattı. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

"Polis işlem yapmadı"

Sanık yakınları duruşma çıkışında genç kadına hakarette bulunarak, “Böyle o.. gibi giyinirsen başına bunlar gelir” dedi. Duruşma salonu çıkışında adliye polisi ile çevik kuvvet polisinin bulunmasına, ‘rağmen hakarette bulunanlara işlem yapılmadı. Polis “Duymadım” diyerek tutanak düzenlemedi. 

 

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