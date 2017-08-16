Tacizciye, taciz ettiği çocukla aynı apartmanda ‘ev hapsi’

Adana’nın Güzelyalı Mahallesinde 20 yıldır aynı binada apartman görevlisi olarak çalışan ailenin 15 yaşındaki kızına 4 yıl boyunca tacizde bulunan apartman yöneticisi, ailenin şikayeti sonucu gözaltına alındı. 26 Temmuz günü “ev hapsi” kararıyla serbest bırakıldı. 1 Ağustos’ta itiraz üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çocuk hakkında koruma kararı bulunmasına rağmen zanlı bu akşam saatlerinde, “ev hapsi” kararıyla yine serbest bırakıldı.

Öte yandan kız çocuğunun ailesi, zanlının apartmanda yaşayan ailesi ve yeni apartman yöneticileri tarafından işten atılmakla tehdit edildi.

Ekmek ve Gül’ün sitesinde yer alan habere göre, 4 yıl boyunca tacize uğrayan çocuğun ablası taciz olayını ortaya çıkarmış ve büyük bir mücadele ile C.S. hakkında Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesinde "çocuğun cinsel istismarı ve tehdit" suçlamaları ile dava açılmasını sağlamıştı. Mahkeme iddianameyi kabul ederken tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın 19 Ekim 2017 tarihinde yapılmasına karar vermişti. Zanlının avukatının tutukluluk halinin devamı kararına itirazını değerlendiren Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi bugün akşam saatlerinde "ev hapsi" adli kontrolü ile tahliye kararı verdi. Üstelik, soruşturmanın devamı sırasında tacize uğrayan çocuk ve babası hakkında koruma kararı verilmiş, zanlının çocuğun ikametine yaklaşması, mağdura ve ailesine yönelik tehdit, şiddet, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunması yasaklanmıştı.

Çocuğun yaşadığı olayların olumsuz etkileri sonucu 8 Ağustos günü intihar girişiminde bulunduğu, durumu öğrenen babasının aynı gün fenalık geçirerek kalp krizi şüphesi ile hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Çocuk ve ailesi bu olayla ilgili olarak da C.S. hakkında şikayette bulunmuştu. Çocuğun ailesi apartmanın önünde zanlının akrabalarından oluşan sıra dışı bir kalabalık ve kurban kesme hazırlıklarının olması üzerine şüphelenerek avukatlarını aradı. Daha bir kaç saat önce dosyaya bakan ve herhangi bir yeni işlem görmeyen ailenin avukatı Sevil Aracı, yeniden dosyaya baktığında zanlının avukatının tutukluluğa itirazının kabul edildiğini, zanlının çocuğun yaşadığı evin de bulunduğu apartmandaki evinde 'ev hapsi' adli kontrolü ile serbest bırakıldığını gördü.