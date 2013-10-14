Tacizcilere 10 yıl hapis

Eminönü’nde iki yıl önce, T.Z.A.’nın kalçasını defalarca sıkıp kaçmaya çalışırken motosikletinden düşünce yakalanan C.E. 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle yargılanacak.

İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nce verilen görevsizlik kararında, 31 Temmuz 2011 tarihinde 23 yaşındaki T.Z.A’nın müzik dinleyerek Çapa otobüs durağına doğru yürüdüğü sırada 35 yaşındaki sanık C.E.’nin de motosikletiyle mağdurenin arkasından yaklaşıp durduğu, “Of yavrum” diyerek eliyle mağdurenin kalçasını defalarca sıkıp bıraktığı anlatıldı. Genç kadının çığlık atıp etraftan yardım istediği, sanığın buna rağmen kadının kalçasını sıkmaya devam ettiği belirtilen kararda, olay gören bir vatandaşın kadını kurtarmak için yanına gittiği, bu kişiyi gören sanığın motoruyla kaçmaya çalışırken düştüğü, bunun üzerine yakalandığı ifade edildi.



Bir ay tutuklu kaldı



Yaklaşık 1 ay tutuklu kalan sanık hakkında TCK’nin 102/1. maddesi uyarınca “cinsel saldırı” suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı belirtilen kararda, yargılama sırasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’den verilen rapora göre genç kadının olay sonrası “travma sonrası stres bozukluğu” geliştiği, tedaviye ihtiyaç duyduğu ifade edildi. Kararda, bu nedenle yargılama görevinin ağır ceza mahkemesine ait olduğu belirtilerek görevsizliğe karar verildiği anlatıldı.