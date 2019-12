Tacizciler 2 yıldan 7 yıla kadar hapisle yargılanacak!

T24 - Eskiden tacizciler TCK 105’le yargılanır, komik para cezasıyla salınırdı. İlk kez bir hakim çıktı, 13 yılbaşı tacizcisi için TCK 102’yi işletti. Şimdi hepsi ‘vücut dokunulmazlığını ihlal’den 7 yıla kadar hapisle yargılanacak.



Yılbaşında Taksim’de eğlenen kadınları taciz edenlere 7 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Geçtiğimiz yıllarda TCK 105’inci maddeye göre küçük cezalarla kurtulan tacizcilere, bu yıl 102’inci maddeden işlem yapıldı. TCK 102’de “vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” deniliyor. Yani kadınlara dokunan yandı. Vatan gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Her yıl Taksim’deki yılbaşı kutlamalarını kabusa çeviren tacizcilere bu kez cezaevi yolu göründü. Geçtiğimiz yıllardaki uygulamada tacize uğrayan kadınlar karakola giderek şikayetçi olmayınca, tacizciler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) “Cinsel Taciz” başlıklı 105’inci maddesi uyarınca “sözlü taciz” kapsamında işlem yapılıyor, ya da “Kabahatler Kanuna” göre ufak bir para cezasına çarptırılıp serbest bırakılıyordu. Daha ağır ceza öngören “Cinsel Saldırı” başlıklı 102’inci madde ise şikayetçi olmadığı için uygulanamıyordu. Geçtiğimiz yıllardaki uygulamalardan ders çıkaran polis, bu defa hazırlıklıydı. Polis, bu defa tacize uğrayan kadınları da ikna ederek şikayetçi olmaları için karakola götürdü. Taksim’in her metrekaresini parselleyen sivil ve resmi polisler yılbaşı gecesi tacizcilere göz açtırmadı. 16 tacizci ve vatandaşı rahatsız eden 45 kişi yakalanarak polis merkezine götürüldü.





Bu defa kurtulamadılar



Yılbaşı gecesi Taksim’de yakalanan 16 tacizci Beyoğlu Adliyesi’nde savcı karşısına çıktı. Nöbetçi savcı tacizcileri TCK 105’inci değil TCK 102’inci maddeye göre “Vücut dokunulmazlığı ihlali” suçlamasıyla mahkemeye sevk etti. Beyoğlu 1. Sulh Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimi Celal Koç, 16 sanıktan 13’ünü tutuklayarak cezaevine gönderdi. Metris Cezaevine gönderilen 13 tacizci, 2-7 yıl arasında hapis cezası istemiyle yargılanacak. En küçüğü 19 en büyüğü 43 yaşında olan ve aralarında iki üniversite öğrencisi de bulunan sanıklar, 2-7 yıl arasında hapis istemiyle yargılanacak. Polisin bu uygulamasıyla elle tacizde bulunan tacizciler cezaevine gitmekten kurtulamayacak.





2’si üniversiteli 3’ü evli 1’i kasap 1’i kuyumcu



Taksim’de taciz suçlamasıyla tutuklananan 13 sanık arasında 2 üniversite öğrencisinin bulunması dikkat çekti. Tacizciler arasında 8’i ilköğretim, 1’i lise mezununun yanı sıra 2 sanığın da liseden terk oludğu belirlendi. Sanıkların 3’nün evli 10 sanığın ise bekar oludğu ortaya çıktı. Kuyumcu, kasap, aşçı, ayakkabıcı, kuaför gibi farklı mesleklerden olan sanıkların en küçüğü 19, en büyüğü 43 yaşında. Ayrıca yılbaşı gecesi taksimde huzuru kaçıran 45 kişi hakkında da kabahatler kanuna göre işlem yapıldığı öğrenildi.





İşte tacizciler



Mehmet Yıldız 1992 bekar aşçı



Özkan Çakırca 1977 evli kasap



İlham Ağma 1992 bekar kuaför



Çoşkun Eminoğlu 1984 bekar kuyumcu



Vakkas Kısacık 1967 evli mermerci



Mustafa Bozacı 1990 bekar öğrenci



Rıdvan Çimen 1989 bekar öğrenci



Fazıl Alkın 1988 bekar inşaat



Fuat Karabıyık 1991 bekar kuaför



Soner Akbulut 1986 evli baharatçı



Mesut Tavlı 1991 bekar işsiz



Can Tekin Varol 1991 bekar öğrenci



Ali Tanrıseven 1991 Bekar ayakkabıcı





YILBAŞI TACİZCİLERİ 7 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANACAK



Cinsel saldırı Madde 102



(1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.



(2) Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle işlenmesi durumunda, yedi yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi hâlinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikâyetine bağlıdır.





Cinsel taciz Madde 105



(1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlÓ para cezasına hükmolunur.



(2) Bu fiiller, hiyerarşi veya hizmet ilişkisinden kaynaklanan nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ya da aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlendiği takdirde, yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur işi terk etmek mecburiyetinde kalmış ise, verilecek ceza bir yıldan az olamaz.