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Tacizci polis müdürü görevden alındı

Kadın bir polisi taciz eden şube müdürü, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok tarafından görevden alındı

07 Mart 2014 11:05

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde 2 ay önce göreve başlayan ve kendi şubesinde çalışan bir kadın polisi taciz ettiği ortaya çıkan Şube Müdürü S.E., Emniyet Müdürü Selami Altınok tarafından görevden alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü A Blok’taki bir şubeye yaklaşık 2 ay önce atanan evli emniyet müdürü S.E., bekar olan bir kadın polis memuruna önce sözle taciz etmeye başladı. Ardından sık sık iltifatlarla dolu mesajlar gönderen şube müdürü, daha sonra ise kadın polisine vücudunun güzelliğiyle ilgili mesajlar attı. Bununla da yetinmeyen müdürü S.E. gittiği her göreve de kadın polisin de yanında gelmesi talimatını verdi.

 

‘Akşam odana geleceğim’

 

Vatan gazetesinin haberine göre, son olarak bir sosyal sorumluluk projesinde görev alan emniyet müdürü S.E. taciz ettiği kadın polise de resmi görev yazılması talimatını verdi. İl dışından gelen başarılı çocuklara İstanbul gezdirilmesi görevinde Şile’ye giden ekip, burada bir gece konakladı. Bunun üzerine şube müdürü S.E., kadın polise, ‘akşam odana geleceğim’ şeklinde bir mesaj gönderdi. Kadın polis ise buna şiddetle karşı çıktı.

Müdürünün tacizlerine daha fazla dayanamayan polis memuru son çare olarak, kendisine gelen taciz mesajlarının dökümünü bilgisayardan çıkardı. Ardından durumu beliten bir yazı yazarak İl Emniyet Müdürü Selami Altınok’a şubelerinin gönderdiği evrakların arasına ekledi. Gelen evrakları inceleyen Altınok durumdan haberdar olunca hemen harekete geçti. Tacizci müdürü görevden alarak merkeze çekti. Konu ile ilgili de idari soruşturma açtı.

 

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