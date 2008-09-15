Tacizci öğretmene 38 yıl 6 ay hapis

Dayakçı öğretmene 5 yıl hapis



Diyarbakırda 11 öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle yargılanan bir ilköğretim okulu öğretmeni 38 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.Diyarbakır 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya, tutuksuz olarak yargılanan öğretmen N.K katılmadı. Duruşmada N.K’nin avukatları hazır bulundu.İddia makamı esas hakkındaki mütalaasında sanık N.K’nın her bir öğrenci için ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti.Sanık avukatları ise müvekkilleri ile ilgili davanın zaman aşımına uğradığınıbelirterek, beratını talep etti.Mahkeme heyeti kısa bir aradan sonra avukatların zaman aşımı ile ilgili talebini reddederek, sanığın kendisine isnat edilen, mağdurlara karşı cinsel istismar suçunu işlediğinin anlaşıldığını ve eylemine uyan TCK’nın 415/1 maddesi uyarınca, mağdur sayısı olan 11 kez 2’şer yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.Mahkeme heyeti sanığın öğretmen olduğu ve isnat edilen suçu öğretmenliğin nüfuzu ile işlediği anlaşıldığından, verilen cezanın, 1/2 oranında arttırılmasına, sanığın mağdurlara aynı suçu işleme kararının icrası, kanunun aynı hükmünün birden fazla ihlal edildiği anlaşıldığından TCK’nın 80. maddesi uyarınca 1/6 oranında artırım yapılarak, 11 kez 3 yıl 6 ay olmak üzere toplam 38 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.Kararda, cezanın paraya çevrilmesi ya da ertelenmesinin söz konusu olmadığı belirtildi.Diyarbakır’da 2002 yılında bir ilköğretim okulunda öğrencilerin şikayetiüzerine öğretmen N.K. hakkında cinsel tacizde bulunmak suçundan dava açılmıştı.