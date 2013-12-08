'Tacizci öğretmen'e 142 yıl hapis

Urla ilçesinde görev yaptığı lisede kız öğrencilere "cinsel taciz ve istismarda" bulunduğu iddia edilen öğretmen hakkında hazırlanan iddianamede, 142 yıl hapis cezası istendi.

İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, öğretmen O.O.Ö'nün, kız öğrenciler üzerinde öğretmenlik görevi nedeniyle sahip olduğu eğitici-öğretici vasfı ile eğitim-öğretim ilişkisinden kaynaklanan nüfuzunu kötüye kullanarak "cinsel istismar" ve "cinsel taciz" suçlarını işlediğini kaydedildi.

Öğretmenin 11 kız öğrenciye cinsel taciz ve istismarın yanı sıra, cep telefonu mesajlarıyla da tacizde bulunduğu belirtilen iddianamede, olaylar sonrası mağdurlarla ilgili alınan hastane raporlarında, kız öğrencilerden dördünün ruh sağlığının bozulduğu bilgisine yer verildi.

Tutuklu sanık O.O.Ö. hakkında 11 öğrenciye "cinsel istismar" ve "cinsel taciz" suçunu işledi gerekçesiyle 142 yıl hapis cezası istemiyle ağır ceza mehkemesinde dava açıldı.

Milli Eğitim işlem yapmamıştı

Nisan ayında, bir kız öğrencinin öğretmeninin tacizine uğradığını anlatması üzerine annesi B.K, Urla Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulunmuş, öğretmen hakkında işlem yapılmaması üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Öğretmen O.O.Ö. İzmir'de başka bir liseye tayin edilirken, sürdürülen soruşturmada 11 kız öğrencinin ailesi çocuklarının öğretmenin tacizine uğradığı suçlamasıyla şikayetçi olmuştu.

Polis tarafından gözaltına alınarak adliyeyey sevk edilen O.O.Ö., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış, bir üst mahkemeye yapılan itiraz sonucu tutuklanmıştı.