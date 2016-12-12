"Tacizci" dedi, sevgilisi çıktı

Bursa'da eşinden ayrı yaşayan tekstil mühendisi D.B.'nin, kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia ettiği tutuklanan İ.Ö., kadınla birlikte olduğu fotoğrafları ve cep telefonu mesajları ortaya çıkarılınca 33 gün sonra serbest kaldı.

"'Kocacığım', 'Karıcığım', 'Aşkım' diye hitap etmeye başladı"



DHA'da yer alan habere göre, Bursa'da eşinden ayrı yaşayan bir çocuk annesi 40 yaşındaki D.B., internette tanıştığı Afyonkarahisar'da sebze ve meyve ticareti ile uğraşan 29 yaşındaki İ.Ö. ile arkadaş oldu. İddiaya göre D.B., eşinden ayrı yaşadığını ve oğlu ile birlikte kaldığını söyledi. Bunun üzerine 2 çocuğu olduğunu söyleyen İ.Ö.de, "Ben de eşim ile anlaşamıyorum. Boşanmayı düşünüyorum" dedi. O günden sonra telefon ile görüşüp yazışan D.B. ve İ.Ö. çeşitli tarihlerde çocuklarını yanlarına alarak Bodrum, Marmaris, Afyonkarahisar'da birlikte tatil yaptı. Buralarda birlikte fotoğraflar çektiren çift konuşmaları ve whatsap yazışmalarından bir birlerine, "Kocacığım", "Karıcığım", "Aşkım" diye hitap etmeye başladı.

"'Eşimden boşanmak için dava açtım' demesi sonucu bozuldu"

Bu sırada D.B., parasal sıkıntı çektiğini söyleyen İ.Ö.'ye çeşitli tarihlerde borç olarak 90 bin lira verdi. İkili arasındaki ilişki, D.B.'nin "Eşimden boşanmak için dava açtım" demesi sonucu bozuldu. İ.Ö.'nün, "Ne gereği vardı. Biraz bekleseydin. Bu işi zamana bıraksaydın keşke" demesi ile endişeye kapılan D.B., 90 bin lira verdiği İ.Ö.'nün kendisiyle evlenmekten vazgeçip, paranın da üstüne yatacağını düşündü. Bunun üzerine D.B., daha önce satışa çıkardığı otomobiline müşteri bulmasını istediği İ.Ö.'yü, bu konuyu konuşmak için Bursa'ya çağırdı. İ.Ö.'nün eve gelmesinden sona 155 Polis İmdat'ı arayarak, internette tanıştığı İ.Ö.'nün evinin kapısına geldiğini, "tadına bakayım" diyerek kendisini içeri çekip cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdü. Bunun üzerine gözaltına alınan İ.Ö.'nün tutuklanmasından sonra savcılığa dilekçe veren D.B., bu kez İ.B.'nin parasını alarak kendisini dolandırdığını öne sürüp şikayetçi oldu.

Mahkeme hemen serbest bıraktı

Cezaevinde yaklaşık bir ay kalan İ.Ö., D.B. ile tatilde birlikte çektirdiği samimi fotoğrafları ve birbirlerine whatsApp'tan gönderdikleri "Kocacığım" ve "Karıcığım" gibi samimi mesajların kanıt olabileceğini düşünerek, konuyu Avukatı Kutsal Tutku Kalazade'ye iletti. Kalazade de, cezaevindeki emanette tutulan cep telefonundan aldığı fotoğraf ve yazışmaları Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundu. Mahkeme, yargılama henüz başlamadan, 33 gün cezaevinde kalan sanığın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi. Avukat Kutsal Tutku Kalazade, müvekkilinin beraat etmesi halinde karşı tarafa maddi ve manevi tazminat davası açacaklarını söyledi.