Taciz ve tecavüzle suçlanan Manaf'ın eğitimine 200 kişi katıldı

Denizli’de Uluslararası Yoga Federasyonu ve Yoga Akademisi tarafından düzenlenen Uluslararası Yoga Festivali’ne katılan ünlü yoga üstadı Akif Manaf'ın eğitimine 200 kişi katıldı.

Manaf, son zamanlarda hakkında çıkan cinsel taciz iddialarını yalanlayarak, kendisine darbe yapılmak istendiğini ileri sürdü.

Pamukkale İlçesi Karahayıt Mahallesi’ndeki Ricmond Otel’de düzenlenen Uluslararası Yoga Festivali’ne Türkiye’nin çeşitli kentlerinden ve Fransa, İngiltere, İtalya, Rusya, Avustralya gibi ülkelerden 200’ü aşkın yogacı katıldı. DHA'dan Ramazan Çetin'in haberine göre, Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf, eğitim öncesi yaptığı açıklamada, yılın her ayı yoga festivalleri düzenlediklerini, 4 gün süren organizasyonda insanların spor yaparak vakit geçirmelerini sağladıklarını söyledi.

Manaf, yoga sporunun sağlığa çok etkisinin olduğunu ve birçok insanın bu teknikle sağlığına kavuştuğuna şahit olduklarını belirterek, "Federasyonumuza katılımcı sayısı artıyor. İnsanlarla güzel bir mekan ya da doğada yoga yapıyoruz. Dolayısıyla da herkes çok mutlu oluyor. Orijinal yoganın fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal etkisinin de olduğunu biliyoruz. İnsan bütün fiziksel rahatsızlıklarından iyileşiyor. Bütün kronikleşmiş ağrılara iyi geliyor. Sindirim problemleri gibi rahatsızlıkları gidermek için de yoga yapıyoruz" dedi.

İddiaları yalanladı

Hakkındaki taciz ve dolandırıcılık iddialarının, büyüyen ve gelişen yoga akademisini ele geçirmek için ortaya atıldığını savunan Manaf, bu konuda ise şunları söyledi: "Bulunduğumuz akademinin yurt dışı ve içinde 100 merkezi var. Maalesef bu büyümenin etkisidir. Biliyorsunuz bu gibi iftiralar her zaman oluyor. Akademimiz çok büyüdü. Binlerce üyesi var. Akademi içinde bazı yöneticiler bu yapıdan yararlanmak istedi. Belirli ayarlamaları yaptılar.

Bu yaşananlar aslında film gibi ve bir komplo. Beni karalamak, etkimi azaltmak ve Yoga Akademi gibi bir dünya markasını ele geçirmek için bu kişiler girişimde bulundu. Türkiye’de özellikle birini karalamak istiyorsanız bunu cinsellikle ilgili iddialarda bulunarak yapacaksınız. Bana da böyle iddialarda bulunuldu. Bu bir karalama kampanyasıdır.

Tamamen markayı ele geçirebilmek için yapıldı. M.E. ve Ö.K., yıllardır akademide yönetici pozisyonunda görev yaptılar. Bu kişiler, akademide birçok usulsüzlük ve suça karıştı. Ben de onlar hakkında suç duyurusunda bulunmuştum. O yüzden bana darbe yapmak istediler. Ama tüm iddialar sahte, hiçbir kanıt yok. Biz o yüzden yolumuza devam ediyoruz. İnsanlara hizmete devam ediyoruz. Kimse bizi bu sahte iddialarla durduramaz biz yolumuza devam ediyoruz."



Manaf, açıklamasının ardından beraberindeki sporculara, müzik eşliğinde pratik yoga çalışması, çakra, meditasyon, nefes teknikleri ve hareketleri yaptırdı.