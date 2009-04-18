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Taciz mağduru B.Ç.'nin muayenesi yapıldı

18 Nisan 2009 05:04

Hüseyin Üzmez'in cinsel istismarına uğradığı iddia edilen B.Ç., İstanbul Tıp Fakültesi’nde muayene edildi. Raporun 15 gün içinde hazırlanması bekleniyor.

Eski Vakit Gazetesi Yazarı Hüseyin Üzmez'in cinsel istismarına uğradığı iddia edilen 14 yaşındaki B.Ç.'nin ruh sağlığının bozulup bozulmadığına ilişkin muayene, İstanbul Tıp Fakültesi’nde yapıldı. B.Ç'yle ilgili raporun, 15 gün içinde hazırlanması bekleniyor.

B.Ç.'nin muayenesi, Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu'nda yapılacaktı. Ancak kurulda görev yapan çocuk psikiyatristi Ayten Erdoğan, kendisine baskı yapıldığı gerekçesiyle istifa etmişti. Bunun üzerine, B.Ç.'nin muayenesi, İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilimdalı Öğretim Üyeleri tarafından yapıldı.

Uzmanlar, muayenenin B.Ç.'nin ruhsal olarak olumsuz etkilenmemesine özen gösterilerek, uygun koşullarda yapıldığını açıkladı.


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