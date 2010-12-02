'Taciz' KESK'i ikiye böldü

T24-KESK Genel Sekreteri Emirali Şimşek hakkındaki taciz iddiasının ardından KESK ikiye bölündü. Bir tarafta BDP'ye yakın isimler varken karşılarında ise feministler ve ÖDP'liler var.



KESK Genel Sekreteri Emirali Şimşek’in, görevli bir kadın uzmanı taciz ettiği iddiasıyla başgösteren ayrışma KESK’i sarsıyor,

Radikal gazetesinde yayımlanan İsmail Saymaz'ın haberine göre, KESK’teki gerilim mayısta sendikada görevli bir kadın uzmanın şikâyetiyle başladı. Uzman, Genel Sekter Emirali Şimşek’in tacizine maruz kaldığını öne sürdü. KESK’e ve savcılığa şikâyet etti.



HUKUK DANIŞMANI İSTİFA ETTİ







İlk tepki, KESK Hukuk Danışmanı Oya Aydın Göktaş’tan geldi. Göktaş, 10 Kasım’da istifa etti. Mor Çatı, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ve Sosyalist Feminist Kolektif’in de olduğu kadın örgütleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nün ertesinde bir açıklama yaptı ve KESK’i oluşturan grupların ‘taciz’i görmezden geldiğini, ‘kadının beyanı esastır’ ilkesini kenara bıraktığını savundu. Feministleri ÖDP’li kadınlar izledi.

Son adım 29 Kasım’daki KESK MYK toplantısında atıldı. Genel Başkan Sami Evren ile beraber Hukuk ve Uluslararası İlişkiler Sekreteri Adnan Gölpunar, tacizle ilgili soruşturma başlatılıp Şimşek’in istifa etmesi gerektiğini savundu. Ancak yedi kişilik MYK’dan BDP’ye yakınlığıyla bilinen Şimşek ve Kadın Sekreteri Songül Morsümbül bu isteğe “Hayır” dedi. Diğer üyeler de gruba katılınca Evren ve Gölpunar istifa etti.



‘YARGISIZ İNFAZ’







Aynı gün Kadın Sekreterliği açıklama yapıp, “Kadının beyanı esastır” ilkesinin yargısız infaza dönüştürüldüğünü savundu. Bir gün sonra da KESK, Evren’in ‘Evet’çi olduğunu belirtip “Tutumlarını örgüte kabul ettiremedikleri için mi dirençle karşılaşmışlardır?” diye sordu. Evren, dün Radikal’e yaptığı açıklamada, taciz iddiasının kendileri tarafından değil feministlerce dile getirildiğini kaydedip “İddia doğru da olabilir yanlış da. Biz soruşturma açılmasını, Şimşek’in de çekilmesini istedik” dedi.

Mağdur kadının avukatı Evren Paydak ise ‘Şimşek’in istifa etmeyeceğinin anlaşıldığını söyledi. Dün aradığımız Emirali Şimşek’in toplantıda olduğu, yanıt veremeyeceği kaydedildi. Öte yandan, Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin kurucularından Ufuk Uras’ın bu gelişme nedeniyle BDP’den ayrılacağı iddiasını Uras yalanlandı.

Uras, sendika ile parti işlerinin ayrı olduğunu söyledi. BDP de ‘İlgili kişiler parti üyesi değildir. Ufuk Uras ve partisiyle sorunumuz yoktur” açıklaması yaptı.