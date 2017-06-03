Taciz edildiğini söyledi, erkeklerle eşit ücret talep etti; Tesla'nın cevabı işten çıkarmak oldu!

Tesla'da mühendislik yapan bir kadın, cinsel taciz ve erkek meslektaşlarından daha az ücretlendirildiği şikâyetlerini ilettiği şirket tarafından kovuldu.

CNN Türk’te yer alan habere göre, şubat ayında şirkette yaşadıkları hakkında bir röportaj veren AJ Vandermeyden, bu hafta işten çıkarıldı.

Erkek çalışanlar tarafından alay edildiği ve eşit ücret taleplerinin dikkate alınmadığını şirket yönetimine bildiren Vandermeyen, "Bu çağda hala bunun kavgasını vermek zorunda kalışımız şok edici" diye konuştu.

Tesla, Guardian'a verdiği demeçte, şirketin "tarafsız, üçüncü taraf bir uzman" yardımıyla işçinin iddialarını kapsamlı bir şekilde soruşturduğuna ve şikayetlerinin haksız olduğuna karar vererek Vandermeyden'i görevden aldığını doğruladı. Şirket sözcüsü; "Başkalarının hakları pahasına özel muamele gören Bayan Vandermeyden, yine de, Tesla'ya dava açarak ve basında şirketimize saldırarak adaletin yanlış yönlendirilmesini seçti. Gerçekleri çeşitli vesilelerle dikkatlice değerlendirdikten ve Bayan Vandermeyden'in iddialarının gayri meşru olduğuna ikna olduktan sonra, Tesla'da çalışmasına son vermekten başka çaremiz olmadı" dedi.

Vandermeyden'in avukatı Therese Lawless, "Dava, Tesla'daki iş koşullarını daha eşit ve adil hale getirmek, Tesla'nın yasalara uymasını sağlamak içindi" dedi. Davayı işten çıakrılmaya gerekçe gösteren şirketin tutumunu "açıkça bir misilleme" olarak niteleyen avukat, haklılıklarının kanıtlanmış olduğunu söyledi: "Çalışanlar yasal olarak hakları olan konularda konuştuğunda, işten atılıyor" dedi.

Vandermeyden'in işten çıkarılışı, büyük teknoloji şirketleri hakkında sistematik ücret farklılıkları, cinsiyet ayrımcılığı ve cinsel taciz şikayetleri yapılan Silikon Vadisi'ndeki istihdam standartları konusundaki tartışmaları tekrar gündeme getirecek gibi görünüyor.

Maaş farkı oldukça fazla

2013'te Tesla'da çalışmaya başlayan Vandermeyden, bir imalat mühendisi olarak çalıştığı şirkette erkek mühendislerden daha az ücret aldığını öne sürmüştü.

Amirlerinin ve erkek mühendislerin gözden kaçırdığı otomobil kalite testindeki kusurlarla ilgili sorunları gündeme getiren Vandermeyden, kendisinin ve diğer kadın mühendislerin erkeklerden "eşit derecede veya daha nitelikli" olmasına rağmen terfi ettirilmediklerini söyledi.

İddialara göre Tesla'daki kadın mühendisler, pozisyonunlarını ilerletmek için fabrikada erkek mühendislerden beklenmeyen ve ulaşılamayan bir performans standardı sağlamak durumunda.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir haberde, Tesla'nın California'daki fabrikasında işçilerin haftada 6 gün, günde 12 saat çalıştırıldığı, kaza oranınınsa endüstri ortalamasının üzerinde olduğu ortaya çıkmıştı.