Taciz edene de, göz yumana da ceza

İzmir’in Buca İlçesi’nde birlikte olduğu Sevgi T.’nin 12 yaşındaki kızı B.İ.Y.’ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan 50 yaşındaki Ekrem Bekdemir, 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Anne Sevgi T.’ye de istismara göz yumduğu için altı yıl hapis cezası verildi. Adli Tıp’ın küçük kızın ’ruh ve beden sağlığı bozulmamıştır’ raporuna karşın verilen karar, Yargıtay tarafından onandı.



İZMİR 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi, Ekrem Bekdemir’i tutukladı. Sosyal hizmet uzmanları eşliğinde ifade veren küçük B.İ.Y., tacizi ayrıntılarıyla anlattı. İzmir Adli Tıp Kurumu’ndan alınan raporda ise B.İ.Y.’nin bakire olduğu ancak cinsel zorlamanın izlerinin bulunduğu belirtildi. Vakit gazetesi yazarı Hüseyin Üzmez davasında adını duyuran İstanbul Adli Tıp Kurumu 6’ncı İhtisas Kurulu, bu davada da küçük kız için ’ruh ve beden sağlığı bozulmamıştır’ raporu verdi.



Mahkeme, rapora rağmen, çocuğu cinsel yönden istismar ettiği iddiasıyla anne Sevgi T.’ye altı yıl hapis cezası verdi.



Üvey baba artışı



Mahkeme heyeti sanık Ekrem Bekdemir’e de 15 yaşından küçük çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 14 yıl hapis cezası verdi. Sanığın eylemini, kendisini ’üvey baba’ olarak bilen kişiye yönelik işlediğini dikkate alan mahkeme heyeti, hapis cezasını yarı oranında artırdı ve 21 yıla çıkardı. Sanığın suçu birden fazla işlediği kanaatiyle bu cezada da yarı oranında artırıma giderek 31 yıl altı ay hapse mahkûm etti. Sanık avukatlarının kararı temyiz etmesi üzerine, dosyayı inceleyen Yargıtay 5’inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin anneye verdiği cezayı aynen onadı. Yargıtay, sanık Ekrem Bekdemir’in cezasının yasal düzenlemeler nedeniyle 30 yılı aşamayacağı gerekçesiyle 30 yıla indirip onadı.



Aynı mahkeme geçtiğimiz günlerde de kız kardeşine cinsel istismarda bulunan sanık A.Ş.’ye, Adli Tıp Kurumu’nun benzer raporuna rağmen 22.5 yıl hapis cezası vermişti.

