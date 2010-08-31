T24 LogoT24 Logo
Gündem

TACİZ ATEŞİNDE 1 ASKER HAFİF YARALI DİYARBAKIR (A.A)

31 Ağustos 2010 15:39

-TACİZ ATEŞİNDE 1 ASKER HAFİF YARALI DİYARBAKIR (A.A) - 31.08.2010 - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşinde 1 asker hafif şekilde yaralandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 30 Ağustosta Lice ilçesinde güvenlik güçlerinin bulunduğu üs bölgesinde bir grup bölücü terör örgütü mensubu tarafından açılan taciz ateşi sonucu, 1 askerin hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Açılan karşı ateş sonucu bölücü terör örgütü mensuplarının kaçtığı, bölgede operasyonlara devam edildiği belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24