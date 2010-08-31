-TACİZ ATEŞİNDE 1 ASKER HAFİF YARALI DİYARBAKIR (A.A) - 31.08.2010 - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşinde 1 asker hafif şekilde yaralandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 30 Ağustosta Lice ilçesinde güvenlik güçlerinin bulunduğu üs bölgesinde bir grup bölücü terör örgütü mensubu tarafından açılan taciz ateşi sonucu, 1 askerin hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Açılan karşı ateş sonucu bölücü terör örgütü mensuplarının kaçtığı, bölgede operasyonlara devam edildiği belirtildi.