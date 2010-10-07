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Dünya

TACİKİSTAN'DA MAYIN PATLAMASI SONUCU 6 ASKER ÖLDÜ DUŞANBE (A.A)

07 Ekim 2010 14:55

-TACİKİSTAN'DA MAYIN PATLAMASI SONUCU 6 ASKER ÖLDÜ DUŞANBE (A.A) - 07.10.2010 - Tacikistan'ın Afganistan sınırında, aşırı dinci militanlara yönelik operasyonlarda mayın patlaması yüzünden 6 asker hayatını kaybetti. Tacikistan'ın Raşt vadisindeki patlamada 3 asker de yaralandı. Mayın patlamasının dün askeri helikopterin düştüğü ve 28 askerin öldüğünün bildirildiği kazayla aynı bölgede meydana geldiği belirtildi. Yetkililer helikopterin düşmesinin kaza olduğunu söyledi. Tacikistan hükümet kuvvetleri, militanların askeri konvoya saldırmasının ve 28 askeri öldürmesinin ardından 22 Eylülde Raşt bölgesine operasyonlara başlamıştı. Özbekistan İslami Hareketi (IMU) konvoy saldırısını üstlenmişti. Hükümet yetkilileri önceki gün, başkent Duşanbe'nin 180 kilometre doğusundaki operasyonlarda 6 asker ile 16 militanın öldüğünü bildirmişlerdi.

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