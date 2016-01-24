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Tacikistan'da gözaltına alınan Türk avukatlar ve tercüman İstanbul'a döndü

Tacikistan'da geçen 22 Ocak gecesi gözaltına alınmışlardı

24 Ocak 2016 01:41

Tacikistan'da geçen 22 Ocak gecesi gözaltına alınan İHH Yönetim Kurulu ve Hukukçular Derneği üyesi Gülden Sönmez, Uluslararası Hukukçular Birliği üyesi Emine Yıldırım ve tercümanları Zaur Beg serbest bırakıldıktan sonra İstanbul'a geldiler. 

Sabah'ın haberine göre İHH Yönetim Kurulu ve Hukukçular Derneği üyesi Gülden Sönmez, Uluslararası Hukukçular Birliği üyesi Emine Yıldırım ve tercümanları Zaur Beg, THY uçağıyla Duşanbe'den İstanbul'a geldi.

Türk avukatlar heyeti, Tacikistan hükümetinin tutukladığı Tacikistan'daki İslami Kalkınma Partisi üyeleri arasında bulunan SİPAR Avukatlar Birliği üyesi hukukçularla dayanışma içinde olduklarını göstermek amacıyla 20 Ocak'ta Duşanbe'ye gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelmiş ancak 6 kişilik heyetten sadece Sönmez, Yıldırım ile tercüman Beg'in Tacikistan'a gitmesine izin verilmişti.

 

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