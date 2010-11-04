-TAÇİ: ERDOĞAN DÜNYA LİDERİ PRİZREN (A.A) - 03.11.2010 - Kosova'nın Prizren kentinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte halka hitap eden Kosova Başbakanı Haşim Taçi, ''Başbakan Erdoğan, bir dünya lideridir. Başbakan Erdoğan'ın bu ziyareti, tarihi bir ziyarettir'' dedi. Prizren'in Şadırvan Meydanı'nda yaklaşık 3 bin kişiye hitap eden ve konuşmasına Türkçe ''merhaba, iyi akşamlar'' diye başlayan Taçi, ''Erdoğan'ın Kosova kahramanı olduğunu'' belirtti. ''Kosova dostu Türkiye'nin, Kosova'nın bağımsızlığının dünya ülkelerince tanınmasında çok büyük katkısının olduğunu'' ifade eden Taçi, ''Bağımsızlık ilanımızdan 10 gün önce Türkiye devleti ve kardeşim Başbakan Erdoğan, 'bağımsızlığınızı ertelemeden ilan edin' tavsiyesinde bulundu. Bu bize verilmiş büyük bir destek anlamındaydı ve cesaretimizi artırdı'' dedi. Taçi, şöyle dedi: ''Türkiye devleti ve Türk milleti Kosova'nın ve halkının dostudur. Bugün böyledir, yarın da böyle kalacaktır. Bu gece burada bu büyük kalabalığı, bizleri birleştiren Başbakan Erdoğan, bir dünya lideridir. Başbakan Erdoğan'ın bu ziyareti, tarihi bir ziyarettir.''