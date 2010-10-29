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TAÇ Vakfı alacak denildi, aldı

Kirazhan, TAÇ Vakfına ihale(!) ile kiraya verildi. Söz konusu yeri TAÇ Vakfı’nın kiralamak istediğini T24, ihaleden 3 gün önce haberleştirmişti.

29 Ekim 2010 03:00

T24 - Mehmet Demirkaya

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlı döneminde restore ettirilen, Eminönü’ndeki Kirazhan, TAÇ Vakfına ihale(!) ile kiraya verildi. Söz konusu yeri TAÇ Vakfı’nın kiralamak istediğini T24, ihaleden 3 gün önce haberleştirmişti.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yeni Cami’nin yaklaşık 200 metre batısında bulunan Kirazhan’ın’ın, 345 metrekarelik birinci katını kiraya vermek için Çarşamba günü ihale düzenledi. Yıllık 15 bin TL muhammen bedel üzerinden çıkılan ihaleye, sadece TAÇ Vakfı teklif verdi. TAÇ Vakfı, söz konusu yeri yıllık 16 bin TL ile kiraladı. Vakıf, aylık kira bedeli olarak bin 333 TL ödeyecek. Haliç’in girişinde, Galata Köprüsü’nün başında bulunan, son derece güzel bir manzaraya sahip tarihi yapı iki kattan oluşuyor. Binanın girişinde ise Büyükşehir Belediyesi’nin Eğitim Müdürlüğü bulunuyor.


Vakfın dikkat çeken özelliği

Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı’nın(TAÇ) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Sinan Genim. Genim, 2009 belediye seçimlerinde, AKP’den Kadıköy Belediye Başkanlığı’na aday olmuş ancak CHP’li Belediye Başkanı Selami Öztürk karşısında bir varlık gösterememişti.

Yönetim Kurulu’ndaki üyeler arasında dikkat çeken bir başka isim ise Burcu Topbaş. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın yeğeninin eşi olan Burcu Topbaş aynı zamanda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde “İletişim Koordinatörü” olarak görev yapıyor. Yönetim Kurulu’nun diğer üyeleri ise şunlar:

“Köksal Anadol, Atilla Öztürk, Namık Kemal Şentürk, mimar Yaman İrepoğlu, Şerafettin Yılmaz, mimar Feyhan İnkaya, Bülent Ofluoğlu.


Vakfın Mütevelli heyeti

Vakfın Mütevelli heyeti üyeleri arasında Belediye Başkanı Kadir Topbaş da bulunuyor. Heyet üyelerinden dikat çeken diğer isimler ise şunlar: İnan Kıraç, Ergun Gürsoy, Şenol Demiröz, Yusuf Beyazıt, Tavit Köletavitoğlu.


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