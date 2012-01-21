Tabutunuzu nasıl istersiniz?

T24 -

Şirket müdürü David Crampton, "Herşey bir müşterimin aslında geleneksel tabut yapan şirkete 'Bir uçak şeklinde yapabilir misiniz? Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi takımının hayranıyım da...' demesiyle başladı" diyor.Ismarlanan tabutlar arasında tekneler, arabalar ve sörf tahtaları var. Bir de kocaman bir gitar. Hatta bir müşterinin isteği tabutunun yumurta şeklinde olmasıymış. Yumurta fikri 'Doğduğum zaman cenin pozisyonunda doğdum. Bu yüzden öldüğümde de bu pozisyonda gömülmek istiyorum' diyen bir müşteriye ait.Başka bir talep ise sehpa şeklinde bir tabut yapılmasıymış. Bu müşteri, arkadaşlarının gelip oturma salonundaki sehpada bir şeyler içmesini ve gelecekte gömüleceği yeri görmesini istemiş. Tabutlar arasında bir kızak da bulunuyor. Bu tabut, Kuzey Kutbu kaşifi ve sanatçı Richard Mullard'a ait.Mullard, 'Üzerimde bu kadar etkisi olan şeylerin son yolculuğumda da yanımda olmasını istedim' diyor.Malcolm Brocklehurst ise ömür boyu uçak sektöründe çalışmış, bu yüzden gömülürken de bir uçak içinde gömülmek istiyor. Henüz hazırlanma aşamasında olan uçağın şu an bir süpermarket arabası üzerinde sergilenmesinin espri konusu olmasına ise hiç kızmıyor. Brocklehurst, 'Bırakın gülsünler. İyi bir hayat yaşadım, cenazem de eğlenceli olmalı' diyor.Crazy Coffins şirketinin ürünü tabutlar, Londra'daki Southbank Kültür Merkezi'nde ölüm konulu bir festivalde sergilenecek.