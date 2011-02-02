-TABUTLA DOĞUMA GÖTÜRÜLDÜ ŞEMDİNLİ (A.A) - 02.02.2011 - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yolu ulaşıma kapanan mahallede doğum sancıları başlayan kadın, camiden alınan tabutla hastaneye ulaştırıldı. Kar nedeniyle araçların giremediği Yayla Mahallesi'nde doğum sancısı başlayan Gelavej Kaya'nın (32) hastaneye ulaştırılması için Belediyeden yardım istendi. Uzun süre yolun açılmasını bekleyen Kaya ailesi, herhangi bir çalışmanın yapılmaması üzerine, hamile kadını kendi imkanları ile hastaneye taşımaya çalıştı. Mahalle camisinden alınan tabuta konulan Gelavej Kaya, yaklaşık bir saat sonra Şemdinli Devlet Hastanesine ulaştırıldı. Hasta yakını Reşat Kaya, Şemdinli Belediyesinin ilgisizliği yüzünden büyük sıkıntı yaşadıklarını anlatarak, ''Yengemin rahatsızlığı artınca komşularımızdan yardım isteyerek, tabutla getirmeye karar verdik. Başka çaremiz yoktu. Komşularımız bizden yardımlarını esirgemedi'' dedi. Gelavej Kaya, müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesine sevk edildi.