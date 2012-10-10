Taburdaki içki yasağı TBMM Başkanlık Divanı’nda görüşüldü

Hülya Karabağlı

Ankara

TBMM Başkanlık Divanı’nda kampüs içerisinde ‘tabur’ olarak bilinen lokantada adı konulmayan içki yasağı konuşuldu.

CHP’nin yeni idare amiri Malik Ecder Özdemir, dışarıya açık olmayan taburdan milletvekillerinin yararlandıklarını hatırlatarak, “Neden içki yasağı var. İsteyen milletvekili arkadaşımız bir kadeh içebilmeli” dedi. Özdemir’in, bu sözlerine AKP’liler, eş ve çocukların tabura geldiklerini ve bu nedenle içkinin doğru olmayacağını söyledi. Milletvekillerinin alkollü genel kurula girebilecekleri dile getirildi. Özdemir, AKP’lilerin alkollü milletvekili değerlendirmesine, “ Milletvekilleri alkol aldıktan sonra genel kurula girilmeyeceğini bilir. Böyle şeyler doğru bir gerekçe değil” yanıtı verdi. Konuşmalardan sonra Meclis içinde bir başka yer olan Tepe Lokantasında içki servisi yapılabileceği değerlendirildi. Ancak, alınan bir karar yok. Tabur’daki içki yasağı TBMM Başkanlığı’ndan kaynaklanan, resmi nitelikli bir yasak değil.

Zırhlı araç bütçesi

Başkanlık Divanı toplantısında, yeni bir zırhlı araç alınması görüşüldü. Kiralama yönteminin satın almadan daha pahalıya mal olduğu ortak görüş oldu. Almanya’dan zırhlı araç alınması gündemde.