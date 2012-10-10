T24 LogoT24 Logo
Politika

Taburdaki içki yasağı TBMM Başkanlık Divanı’nda görüşüldü

AKP’liler, eş ve çocukların tabura geldiklerini ve bu nedenle içkinin doğru olmayacağını söyledi

10 Ekim 2012 22:13

Hülya Karabağlı

 

Ankara

 

TBMM Başkanlık Divanı’nda kampüs içerisinde  ‘tabur’ olarak bilinen lokantada adı konulmayan içki yasağı konuşuldu.

CHP’nin yeni idare amiri Malik Ecder Özdemir,   dışarıya açık olmayan taburdan milletvekillerinin yararlandıklarını hatırlatarak, “Neden içki yasağı var. İsteyen milletvekili arkadaşımız bir kadeh içebilmeli” dedi.  Özdemir’in, bu sözlerine AKP’liler,  eş ve çocukların tabura geldiklerini ve bu nedenle içkinin doğru olmayacağını söyledi. Milletvekillerinin alkollü genel kurula girebilecekleri dile getirildi.  Özdemir, AKP’lilerin alkollü milletvekili değerlendirmesine, “ Milletvekilleri alkol aldıktan sonra genel kurula girilmeyeceğini bilir.  Böyle şeyler doğru bir gerekçe değil” yanıtı verdi.  Konuşmalardan sonra Meclis içinde bir başka yer olan Tepe Lokantasında içki servisi yapılabileceği değerlendirildi. Ancak,  alınan bir karar yok. Tabur’daki içki yasağı TBMM Başkanlığı’ndan kaynaklanan,  resmi nitelikli bir yasak değil.

 

Zırhlı  araç  bütçesi

 

Başkanlık Divanı toplantısında,   yeni bir zırhlı araç alınması görüşüldü.  Kiralama yönteminin  satın almadan daha pahalıya mal olduğu  ortak görüş oldu.  Almanya’dan  zırhlı araç alınması gündemde. 

 

ETİKETLER

akptaburiçki yasağıtbmm

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24