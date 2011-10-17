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Yaşam

Tabu yıkan öpücük

En ufak samimi davranışın bile ayıplandığı Himalayaların küçük ülkesi Butan’da yeni evli Kral, genç eşini öperek bir tabuyu yıktı.

17 Ekim 2011 03:00




T24- Toplum içinde en ufak samimi davranışın bile ayıplandığı Himalayaların küçük ülkesi Butan’da yeni evli Kral, genç eşini bir değil hem de iki kez öpünce ülkede bir tabu daha yıkıldı.




Hürriyet'in haberine göre, 31 yaşındaki Kral Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, halktan biri olan 21 yaşındaki güzel Jetsun Pema ile geçen perşembe günü Budist geleneklerine uygun olarak dünyaevine girdi.


Kral ve eşi, evliliklerini kutlamak için önceki gün başkent Thimpu’daki stadda 30 bin kişinin önüne çıktı. Oxford mezunu Kral Jigme, halka “Gelini öpmemi ister misiniz” diye sordu. Coşkulu bir onay alınca da gelini önce yanağından öptü.

Ardından “Bir daha öpeyim mi” diye sordu ve yine aynı karşılığı alınca bu kez eşini dudaklarından öptü. Tören, Butan Yayın Kurumu tarafından canlı yayınlandı. 700 bin nüfuslu ülkeye televizyon 1999’da girmişti. Yeni kral tek bir kadınla evlenerek, ülke hükümdarlarının baldızlarla evlenme geleneğini bozdu. Son dört kraldan üçü baldızlarıyla da evliydi.

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