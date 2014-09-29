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Dünya

Tabletini kıran 4 yaşındaki çocuğu döverek öldürdü

Tayland’ın Surat Thani şehrinde tablet krizi cinayetle sonuçlandı

29 Eylül 2014 15:28

Tayland’ın Surat Thani şehrinde yaşanan olayda 19 yaşındaki bir genç 4 yaşındaki bir çocuğu tabletini kırdığı için öldürdü ve polis tarafından tutuklandı.

İsmi belirtilmeyen zanlının şehrin Chaiya semtindeki büyük köylerden birinin ağasının evlatlık oğlu olduğu gelen bilgiler arasında. 

Görgü tanıklarının anlattıklarına göre olay şöyle gerçekleşti:

4 yaşındaki çocuğun ailesi, polise Wat Watvichittararam ilkokulundaki bir öğretmenin emeklilik yemeğine götürdükleri çocuklarının kayıp olduğu bilgisini verdi. Chaiya emniyet müdürü Chokchai Srathongro ise bölgedeki köylü ve misafir herkesin çocuğu arama çalışmalarına yardım etmesini istedi ve çocuk en sonunda okulun 100 metre ilerisindeki bir gölette ölü bulundu. Çocuğun yüzünde ve sırtında yara ve darp izleri tespit edildi. Adli tıp raporuna göre çocuğun gövdesine sert bir cisimle vurulmuş ve darbe sonucu karaciğeri çalışamaz hale gelmişti. 4 yaşındaki küçük çocuk, iç kanamadan ötürü nefes alamadığı için olay yerinde hayatını kaybetti. 

Bölge halkına yapılan soruşturmada suçunu hemen itiraf eden genç adam babasının kendisine geçen hafta aldığı son model tabletini yere düşürdüğü için çocuğa çok sinirlendiğini çünkü yeni tabletin düşünce kırıldığını söyledi. "Tabletimi kırdığı için çok sinirlendim ve kendimi kaybettim. Onu alıp okulun arkasındaki bir palmiye ağacının oraya götürdüm. Yaklaşık 15 kez başına ve gövdesinde sopayla vurdum ve sonra da cesedini gölete attım" diyen genç, ölüme sebebiyet vermek suçundan yargılanacak.

 

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