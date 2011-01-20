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Spor

TABATA'NIN SÖZLEŞMESİ DONDURULDU İSTANBUL (A.A)

20 Ocak 2011 18:56

-TABATA'NIN SÖZLEŞMESİ DONDURULDU İSTANBUL (A.A) - 20.01.2011 - Beşiktaş, göndermeyi planladığı yabancı oyuncular konusunda uyguladığı sözleşme dondurma işlemini Rodrigo Tabata için de yaptı. Siyah-beyazlı kulübün yöneticileri, bugün bir araya gelerek Tabata'nın durumunu görüştü. Bir yandan da Katar kulübü Al Gharrafa ile transfer konusunda görüşmelerini sürdüren yöneticiler, Brezilyalı oyuncunun bu kulüple imzalayacağı sözleşmenin gecikmesi üzerine sözleşmesini dondurma yoluna gitti. Yeni transfer Manuel Fernandes'e lisans çıkarmak için bu yola başvuran Beşiktaş, Tabata'nın sözleşmesini dondurarak Fernandes ile ilgili sorunu çözdü.  Fernandes'in sözleşmesinin ise yarın çıkarılacağı ve Bucaspor maçında oynama ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. Beşiktaş Kulübü, yine göndermeyi planladığı Michael Fink'in sözleşmesini de askıya almıştı.

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