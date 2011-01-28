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Spor

TABATA KATAR YOLCUSU İSTANBUL (A.A)

28 Ocak 2011 13:19

-TABATA KATAR YOLCUSU İSTANBUL (A.A) - 28.01.2011 - Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı futbolcusu Rodrigo Tabata'yı sezon sonuna dek Katar ekibi Al-Rayyan'a kiraladı. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada, Tabata'nın 2010-2011 sezon sonuna dek Katar ekibi Al-Rayyan'a geçici transfer edildiği bildirildi.   Şirketten yapılan açıklama şöyle: ''Profesyonel futbolcularımızdan Rodrigo Tabata'nın 2010-2011 sezon sonuna kadar Katar futbol takımlarından Al-Rayyan Sports Club'a geçici transferi konusunda sözleşme imzalanmıştır. Bu dönemde sözleşme gereği futbolcunun şirketimizden alacağı olan 652 bin avro Al-Rayyan tarafından karşılanacaktır. Al-Rayyan sezon sonunda 4 milyon avro bedelle oyuncuyu transfer etme opsiyonuna sahiptir.''

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