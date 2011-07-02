-TABATA AL-RAYYAN'DA İSTANBUL (A.A) - 02.07.2011 - Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Rodrigo Tabata, Katar'ın Al-Rayyan takımına transfer oldu. Siyah-beyazlı kulüp, Tabata'nın transferi konusunda Al-Rayyan takımı ile anlaşma sağlandığını borsaya bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, ''Profesyonel futbolcularımızdan Rodrigo Tabata'nın Katar futbol takımlarından Al-Rayyan Kulübü'ne transferi konusunda sözleşme imzalanmış olup, sözleşme şartlarına istinaden Al-Rayyan Kulübü, şirketimize 1.150.000 avro sözleşme fesih bedelinin yanı sıra, takımın sportif performansına göre 350.000 avroya kadar ek ödeme yapacaktır'' denildi.