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Yaşam

Tabanca temizlerken kendini vurdu

27 Nisan 2009 16:29

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir polis memuru, karakolda babasına ait tabancayı temizlerken silahın ateş alması sonucu başından vurularak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Ahmet Celal Cabbar (26), Cumhuriyet Karakolunda babasına ait tabancayı temizlerken silahın kazayla ateş alması sonucu şakağından vuruldu.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Cabbar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada da Cabbar'ın sabaha karşı Cumhuriyet Karakolunda babasına ait silahı temizlemek istediği sırada, silahın kazayla ateş alması üzerine şakağından vurularak ağır yaralandığı belirtildi.

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