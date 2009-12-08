T24 Yeditepe Üniversitesi'nde

T24 - Bağımsız internet gazetesi T24'ün Türkiye için bir ilk olma özelliği taşıyan “üniversite seminerleri”nin ikincisi bugün Yeditepe Üniversitesi'nde yapılacak.





Seminerlerin ilki, 27 Ekim Çarşamba günü Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde yapıldı.





T24 Başyazarı Aydın Engin, Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın, T24 yazarı Nil Aldemir ve Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer'in katılacağı seminer, Yeditepe Üniversitesi'nin İstanbul Kayışdağı'ndaki kampusunda, Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Salonu'nda yapılacak. Seminer saat 13.00'de başlayacak.





Seminerin moderatörlüğünü üstlenen Doğan Akın'ın “bağımsız gazetecilik ve masa üstü yayıncılık” konusundaki sunuşunun ardından, Türk basınının en saygın yazarları arasında olan Aydın Engin “geleneksel gazetecilikten internet gazeteciliğine uzanan deneyim ve gözlemlernini” aktaracak.





Utku Çakırözer, “Amerika'daki internet gazeteciliği uygulamaları” konusunda bir konuşma yapacak. Çakırözer, ABD'de yaklaşık iki yıl süreyle internet gazeteciliği üzerinde çalışmalar yaptı.





Fox International Chanels bünyesindeki medya ürünlerinin pazarlama birimlerini yöneten T24 yazarı Nil Aldemir de, medya-pazarlama standartları konusunda bir sunuş yapacak.





İnternet gazeteciliğinde Türkiye için bir ilk olan “T24 Üniversite Seminerleri”nin üçüncüsü Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde yapılacak.