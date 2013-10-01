T24 yazarları Cumhurbaşkanı Gül’ün TBMM konuşmasını yorumlayacak

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 24. Dönem 4. Yasama Yılı'nın ilk gününde TBMM Genel Kurulu'nda açılış konuşması yapacak. T24 yazarları Aydın Engin, Bekir Ağırdır, Murat Sabuncu, Çiğdem Toker ve Ergun Babahan, Gül’ün TBMM’ye seslenmesinin hemen ardından konuşmanın içeriğini yorumlayacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 24. Dönem 4. Yasama Yılı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün TBMM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmayla başlayacak.

Meclis'te ilk tören, saat 14.00'da TBMM Atatürk Anıtı'nda yapılacak. Anıta çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Genel Kurulu saat 15.00'te toplanacak. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, birleşimi açmasından sonra açılış konuşmasını yapacak. Çiçek'in Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü Genel Kurul'a takdiminin ardından İstiklal Marşı okunacak.

TBMM'de Cumhurbaşkanı olarak son konuşması olabilir

Ardından Cumhurbaşkanı Gül, TBMM'nin 24. Dönem 4. Yasama Yılı açılış konuşmasını yapacak. Abdullah Gül, aday olup yeniden seçilemezse Cumhurbaşkanı olarak son kez Meclis'in açılış konuşmasını yapacak.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği New York'ta gazetecilerin kendisine en çok Gezi Parkı olayları ve Türkiye'nin Suriye'deki radikal gruplara yardım ettiği iddialarının sorulduğunu belirten Gül, Ankara'nın 'Gezi'yle zedelenen imajını düzeltmesinin yıllar alabileceğini ifade etmişti.

Gül'ün konuşmasında Gezi Parkı olayları ve Suriye'deki gelişmelerin yanı sıra, gündemin diğer sıcak maddelerinden demokratikleşme paketi ve çözüm sürecine ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.

T24 yazarları Aydın Engin, Bekir Ağırdır, Murat Sabuncu, Çiğdem Toker ve Ergun Babahan, Gül’ün TBMM’ye seslenmesinin hemen ardından konuşmanın içeriğini yorumlayacaklar.