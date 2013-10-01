T24 LogoT24 Logo
Gündem

T24 yazarları Cumhurbaşkanı Gül’ün TBMM konuşmasını yorumlayacak

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bugün TBMM'nin açılış töreninde bir konuşma yapacak.

01 Ekim 2013 14:13

 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 24. Dönem 4. Yasama Yılı'nın ilk gününde TBMM Genel Kurulu'nda açılış konuşması yapacak. T24 yazarları Aydın Engin, Bekir Ağırdır, Murat Sabuncu, Çiğdem Toker ve Ergun Babahan, Gül’ün TBMM’ye seslenmesinin hemen ardından konuşmanın içeriğini yorumlayacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 24. Dönem 4. Yasama Yılı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün TBMM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmayla başlayacak.
Meclis'te ilk tören, saat 14.00'da TBMM Atatürk Anıtı'nda yapılacak. Anıta çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Genel Kurulu saat 15.00'te toplanacak. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, birleşimi açmasından sonra açılış konuşmasını yapacak. Çiçek'in Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü Genel Kurul'a takdiminin ardından İstiklal Marşı okunacak.
 

TBMM'de Cumhurbaşkanı olarak son konuşması olabilir

 
Ardından Cumhurbaşkanı Gül, TBMM'nin 24. Dönem 4. Yasama Yılı açılış konuşmasını yapacak. Abdullah Gül, aday olup yeniden seçilemezse Cumhurbaşkanı olarak son kez Meclis'in açılış konuşmasını yapacak.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği New York'ta gazetecilerin kendisine en çok Gezi Parkı olayları ve Türkiye'nin Suriye'deki radikal gruplara yardım ettiği iddialarının sorulduğunu belirten Gül, Ankara'nın 'Gezi'yle zedelenen imajını düzeltmesinin yıllar alabileceğini ifade etmişti.
Gül'ün konuşmasında Gezi Parkı olayları ve Suriye'deki gelişmelerin yanı sıra, gündemin diğer sıcak maddelerinden demokratikleşme paketi ve çözüm sürecine ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.
T24 yazarları Aydın Engin, Bekir Ağırdır, Murat Sabuncu, Çiğdem Toker ve Ergun Babahan, Gül’ün TBMM’ye seslenmesinin hemen ardından konuşmanın içeriğini yorumlayacaklar.
 

ETİKETLER

abdullah gültbmmaçılıştörencumhurbaşkanıaydın enginbekir ağırdırmurat sabuncuçiğdem tokerergun babahant24haberdeğerlendirme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24