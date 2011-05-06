T24 yazarı Ragıp Ertuğrul'a tiyatro ödülü

T24 - Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı Başkanlığı’nca, Türk tiyatrosunun usta ismi Cüneyt Gökçer anısına bu yıl ilk kez verilecek “75. Yıl Cüneyt Gökçer Tiyatro Ödülleri”ni kazananlar belli oldu. Ödüle değer görülenler arasında T24'e tiyatro yazıları yazan Ragıp Ertuğrul da yer aldı.



Ankara Devlek Konservatuvarı Mahir Canova Sahnesi’nde düzenlen basın toplantısında konuşan Tiyatro Anasanat Dalı Başkanı Doç. Dr. Füsun Balkaya, “75. yılımızda ilk kez verilecek olan bu tiyatro ödülleri geniş bir yelpazede değerlendirilerek seçici kurulumuzca sonuçlandırılmıştır” dedi.



Konservatuvar Müdürü ve Seçici Kurul Onur Başkanı Prof. Dr. Erol Belgin ise böylesine anlamlı bir ödül töreni düzenlemiş olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, ödül almaya hak kazanan isimleri açıkladı.



Buna göre ödüle değer bulunan isimler şöyle:



Onur Ödülü-Ayten Gökçer,



Kadın Oyuncu Onur Ödülü-Gülgun Kutlu,



Hizmet Ödülü-Mesut İktu,



Erkek Oyuncu Onur Ödülü-Ergün Uçucu,



Kadın Oyuncu Sanat Ödülü-Sumru Yavrucuk,



Yazar Ödülü-Civan Canova,



Erkek Oyuncu Sanat Ödülü-Selçuk Yöntem,



Reji Ödülü-Yücel Erten,



Eleştiri Ödülü-Üstün Akmen,



Tiyatro Müziği Özel Ödülü-Cem İdiz, Can Atilla, Kemal Günüç,



“Ankara” Sanatçı Ödülü-Erdal Beşikçioğlu,



Tiyatro Dans Düzeni Özel Ödülü-Altan Tekin, Cihan Yöntem, İhsan Bengier,



Sanata Destek Medya Ödülü-Oya Armutçu (Hürriyet-Ankara), Fatih Yılmaz (Sabah-Ankara),



Övgüye Değer Reji Ödülü A. Mümtaz Taylan,



Sanata Destek Yayın Ödülü-Yılmaz Öğüt (Mitos-Boyut Yayınevi),



Övgüye Değer Eleştiri Ödülü-Ragıp Ertuğrul, Yaşam Kaya,



Sanata Destek Kurum Ödülü-Elif Başman (Sevda Cenap And Müzik Vakfı),



Övgüye Değer Genç Kadın Oyuncu Ödülü-Özge Özder, Esra Bezen Bilgin,



Övgüye Değer Genç Erkek Oyuncu Ödülü-İlker Aksum, Kutay Sungar,



“Prof. Cüneyt Gökçer Tiyatro Festivali” Övgüye Değer Hizmet Ödülü-Zafer Kayaokay



“75.Yıl Cüneyt Gökçer Tiyatro Ödül” töreni ise 12 Mayıs 2011 tarihinde Ankara Devlet Konservatuvarı’nda gerçekleştirilecek.





