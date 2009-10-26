'T24 Üniversite Semilerleri' başlıyor

T24 - Bağımsız internet gazetesi T24'ün, Türkiye için bir ilk olma özelliği taşıyan “üniversite seminerleri” başlıyor.

Seminerlerin ilki, bugün Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde yapılacak. T24 Başyazarı Aydın Engin, Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın, Konda Genel Müdürü ve T24 yazarı Bekir Ağırdır ile T24'ün reklam ajansı Mediamarket'in Genel Müdürü Aslı Büyüka'nın katılacağı seminer, Nişantaşı'ndaki Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi binasında saat 13.00'te başlayacak.

Seminerin moderatörlüğünü üstlenen Doğan Akın'ın “bağımsız gazetecilik ve masa üstü yayıncılık” konusundaki sunuşunun ardından, Türk basınının en saygın ve kıdemli yazarları arasında olan Aydın Engin “geleneksel gazetecilikten internet gazeteciliğine uzanan deneyimleri” aktaracak.

Türkiye'nin en güvenilir kamuoyu araştırma kurumu Konda'nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır, “internet ve gazete okurluğunda trendler”i anlatacağı konuşmasında “okur davranışları” konusundaki verileri analiz edecek.

Mediamarket Genel Müdürü Aslı Büyüka da, reklam pazarında internetin yükselen payını, internette reklam ölçümleri ve sonuçlarını anlatacak, sektörün profesyoneil standartlarını öğrencilerle paylaşacak.

İnternet gazeteciliğinde Türkiye için bir ilk olan “T24 Üniversite Seminerleri” , T24'ün diğer yazarlarının da katılımıyla devlet ve vakıf üniversitelerinde devam edecek.