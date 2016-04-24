T24 köşelerinde bugün...

<p><strong><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/atilla-dorsay/torunlarima-bakarken-cocuklarimizi-koruma-gunu-artik-gelmedi-mi,14401" target="_blank">Atilla Dorsay - <span style="line-height:1.5;">Torunlarıma bakarken: Çocuklarımızı koruma günü artık gelmedi mi?</span></a></strong></p>\r\n\r\n<p><strong><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/aytun-aktan/intihar-ne-kadar-uzagimizda,14403" target="_blank">Aytun Aktan - İntihar nasıl önlenebilir, nasıl yardım alınabilir?</a></strong></p>\r\n\r\n<p><strong><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/umit-otan/asagiya-degil-yildizlara-bakin,14406" target="_blank">Ümit Otan - Aşağıya değil, yıldızlara bakın...</a></strong></p>\r\n\r\n<p><strong><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/sibel-yerdeniz/soykirim-cankirimi-buyuk-felaket-tehcir-ya-da-1915-olaylari,14404" target="_blank">Sibel Yerdeniz - Soykırım, cankırımı, büyük felaket, tehcir ya da 1915 olayları...</a></strong></p>\r\n\r\n<p><strong><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/asena-ozkan/senol-gunese-karsin-tek-puan-basaridir,14407" target="_blank">Asena Özkan - Şenol Güneş’e karşı tek puan başarıdır!</a></strong></p>\r\n\r\n<p><strong><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/aris-nalci/samsun-artik-kendimiz-yoguz,14410" target="_blank">Aris Nalcı - Samsun: Artık kendimiz yoğuz...</a></strong></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/raffi-a-hermonn/nazliakayi-ihrac-eden-chp-avrupa-konseyinde-bir-sandalye-kaybetmis,14412" target="_blank"><strong>Raffi Hermonn -Nazlıaka'yı ihraç eden CHP, Avrupa Konseyi'nde bir sandalye kaybetmiş!</strong></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/sebnem-senyener/almancadaki-gott,14405" target="_blank"><strong>Şebnem Şenyener: Almancadaki "Gott"</strong></a></p>\r\n