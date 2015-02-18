T24 köşelerinde bugün...

<p> </p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/atilla-dorsay/ozgecan-kadin-sorunumuz-ve-dans-elestirisi,11294" target="_blank">Atilla Dorsay: <span style="line-height:1.5;">Özgecan, kadın sorunumuz ve ‘dans eleştirisi’</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/ridvan-akar/simdi-de-ona-dokunan-yaniyor,11293" target="_blank">Rıdvan Akar: <span style="line-height:1.5;">Şimdi de ona dokunan yanıyor</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/cemal-tuncdemir/profesyonel-televizyon-tartismaciligi,11292" target="_blank"><span style="line-height:1.5;">Cemal Tunçdemir: </span><span style="line-height:1.5;">Profesyonel televizyon tartışmacılığı</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/goksun-gokce-gondermez/kadin-cevik-kadin-hakim-erkek-avukat-kibar-koca-sendeanlat,11291" target="_blank"><span style="line-height:1.5;">Göksun Gökçe Göndermez: </span><span style="line-height:1.5;">Kadın çevik, kadın hakim, erkek avukat, kibar koca... #sendeanlat</span></a></p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n