T24 köşelerinde bugün...

<p> </p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/aydin-engin/bir-ayibi-duzeltiyorum,9785" target="_blank">Aydın Engin: <span style="line-height:1.5;">Bir 'ayıb'ı düzeltiyorum…</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/murat-aksoy/batinin-sessizligi-israilin-vazgecilmezliginden,9784" target="_blank"><span style="line-height:1.5;">Murat Aksoy: </span><span style="line-height:1.5;">Batı’nın sessizliği İsrail’in vazgeçilmezliğinden</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/nurhayat-gul/kanser-savascisi-kuruyemisler,9783" target="_blank"><span style="line-height:1.5;">Nurhayat Gül: </span><span style="line-height:1.5;">Kanser savaşçısı kuruyemişler</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/nurcan-baysal/onurlu-yasami-ugrunda-olecek-kadar-sevmistik,9780" target="_blank"><span style="line-height:1.5;">Nurcan Baysal: </span><span style="line-height:1.5;">Onurlu yaşamı uğrunda ölecek kadar sevmiştik!</span></a></p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n