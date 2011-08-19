T24 Kitap Kulübü







BATUR FATİH İLHAN

baturf@gmail.com

www.twitter.com/baturf



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İşte bir yaz mevsimi daha koşar adım sonbahara bıraktı-bırakacak yerini.

Az kaldı, havalar soğuyacak iyiden iyiye, başlayacak sonbahar usul usul.

Pastırma sıcaklarını saymaz isek elbet...

Çaldığımız şarkının güftesini de bestesini de tahmin ettiğinizi düşünüyoruz.

Okuma aşkıdır bizdeki. Ve işte okumanın da yegâne taşıtı: kitaplar, hem de her biri gül yüzlü kitaplar. Sakın ola iflah olmaz romantikler olduğumuzu ve gelincik tarlalarında sincap kovalamaktan başımızı kaldırmadığımızı düşünmeyiniz.

Zira bizim başımız, gözlerimiz -hayat buna imkân verdikçe-

her daim kitap sayfalarında. Sözü uzattık, az da olsa.

İşte haftanın yeni kitapları, barındırdıkları muazzam bilgi hazineleri ile huzurunuzda.

Bizi ama daha çok onları okuduğunuz için çok ama çok teşekkürler.

Zülfü Livaneli'nin şarkısındaki gibi, bizce: 'Dünyayı güzellik kurataracak!'

Kitaplıkları kitaplar, kitapları da sizler gibi dost okurlar.

Haftaya kadar sağlıcakla ve kitaplarla kalın...

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KİTAPLAR:

1) ABİS







Adı: Abis

Yazar: Aslı Tohumcu

Tür: Edebiyat/Roman

Yayınevi: Kırmızı Kedi Yayınevi

Yayın tarihi: Ağustos 2011

Sayfa sayısı: 112

Tanıtım:





Sonu yalancı bir cennete, cinnete ve sıklıkla cinayete varan hezeyan metinleri...Yazar, kanlı bir yazının kenarından, uçurumun ferahlığına bakıyor. Aslı Tohumcu, hem yaşı hem de kalemi genç sayılabilecek bir yazar. Edebiyata yeni bir bakış açısı getiren bir yazar. Bunu yaparken de türler arası geçişleri özendirerek kalıpların dışına çıkmaya çalışan, beyaz sayfaya yazdığını da pekâla okutan bir yazar. İşte şimdi de son yapıtı ile okur karşısında...





2) OSMANLI'DA GÜNLÜK YAŞAM NESNELERİ





Adı: Osmanlı'da Günlük Yaşam Nesneleri

Yazar: M. Şinasi Acar

Tür: Sanat/Sanat Tarihi

Yayınevi: Yem Yayınları (yapı Endüstrileri Merkezi)

Yayın tarihi: Ağustos 2011

Sayfa sayısı: 574



Tanıtım:



Eser, Osmanlı İmparatorluğu döneminin çeşitli dönemlerinde kullanılmış takvimlerden koyun saatlerine, terazilerden rubu tahtalarına, buhurdan ve gülâbdanlardan körüklü fenerlere, kemer tokalarından dikiş nakış araçlarına, mühürlerden kamış kalem ve kalemtraşlara, hokka ve divitlerden elyazması kitaplara, sancak Kurân-ı Kerim'lerinden rahle ve çekmecelere, ferman ve beratlardan kale anahtarlarına, çok sayıda nesneyi bir arada sunuyor.



Bir mühendis yaklaşımıyla uzun ve titiz bir çalışmanın sonucunda, bazıları ilk kez böylesi bir çalışmada yer alarak gün ışığına çıkan nesneleri yapım teknikleri, kullanım yer ve yöntemleri ile sanatkârları hakkında bilgiler de vererek aktaran M. Şinasi Acar nesneleri ve kitabı şöyle tanımlıyor: “Geçmiş zaman penceresinden gülümseyip bizi selamlayan, birbirinden ilginç sanat eserlerimiz var. Ata yadigârı bu eserlerin pek çoğunun bugün hiç ustası kalmamıştır. Günümüzde müzelerde ve antikacılarda rastlanabilen ve eski zaman kokan bedenleri bana hep yalnızlık hissi veren örneklerin pek çoğu, geçmiş tarihimizin artık yeniden yapılması olanaksız ve her biri bir başka incelik ve güzellik taşıyan emanetleridir. Tarihsel olduğu kadar sanatsal değer de taşıyan bu eserler, uzun ve büyük bir saltanatın belâgatli ve gururlu tanıklarıdır”.



3) SONSUZA KADAR







Adı: Sonsuza Kadar

Yazar: Susanna Tamaro

Tür: Edebiyat/Roman

Yayınevi: Can Yayınları

Yayın tarihi: Ağustos 2011

Sayfa sayısı: 161

Tanıtım:



Tamaro’nun kitaplarına aşinaysanız, okuduklarınızdan size geçen ilk duygu, pekâla

küçük çaplı bir zaferin gururu olabilir. Neden mi? Hiçbir zaman listenin üst sıralarında yer

alamayacak, tabiri caizse “sıradan” denilebilecek karakterler, onun romanlarında dünyayı

yerinden oynatacak gizemli bir algı gücüne sahip olurak, bambaşkalaşırlar! Bir yerlerde unutulmuş, adı ilk sayfalarda sade bir defa geçmiş, sonra yüzüne bakılmamış çoğu roman karakteri, onun romanında mihenk taşı oluverir. Tamaro’nun kötü sonla biten öyküler bile gülümsetiyorsa sizi, bunun nedeni edebi okur zaferinin tadını bir kez almış olmanızdandır!



Sonsuza Kadar'da; Matteo ve Nora, gerçek aşkın bahşettiği her şeye sahip, tutku dolu ve mutlu bir çifttir. Evlenerek kutsadıkları aşk, onlara oğulları Davide’yi verir. Hayat her şeyin en iyisini planlamış gibi görünür onlar için… Korkunç bir kaza meydana gelir ve bu mükemmel uyum dünyanın trajik yasaları karşısında dağılır gider. Nora’nin diğer yarısı, Matteo, bir anda tek başına kalarak içinde dipsiz bir boşlukla tehlikeli, yıpratıcı bir kazazede hayatı sürmeye başlar...



4) SABİHA PAKTUNA KESKİN REHBER KİTAPLARI DİZİSİ





Adı: Sabiha Paktuna Keskin Rehber Kitapları Dizisi (7 Kitap)

Yazar: Prof.Dr. Sabiha Paktuna Keskin

Tür: Araşarıma inceleme/Pedagoji-Coçuk Sağlığı

Yayınevi: Boyut Yayıncılık

Yayın tarihi: Ağustos 2011



Tanıtım:



Çocuk dünyasında neler olup bitiyor? Çocuk Nöroloğu Prof. Dr Sabiha Paktuna Keskin’in tüm birikimini paylaştığı kitapları ile çocuğunuzu bilerek, anlayarak yetiştireceksiniz...



Çocuklar davranışları ile ne anlatmak istiyor? Çizimlerinin özel bir anlamı var mı? Çocuk dünyasının geleneksel figürleri neler? Çalışan anne olarak çocuğunuz ile nasıl kaliteli zaman geçirebilirsiniz? Çocuk gelişimi ile ilgili bu ve buna benzer soruların yanıtlarını bulacağınız Prof. Dr. Sabiha Paktuna Keskin’in rehber kitaplar dizisi mutlaka başucunuzda olmalı!



Prof.Dr. Sabiha Paktuna Keskin'den mutlaka sahip olunması gereken çocuk gelişim kitapları...

Setin içindeki ürünler:

* Çöp Çocuk

* Çocuklarla Doğru İletişim

* Anne İş'te

* Bana Seni Anlat Anne

* Bana Seni Anlat Baba

* Çocuk Davranışlarındaki Korkuyu Tanımak ve Baş Etmek

* Çocuğunuzun Yeteneğini Keşfedin



5) SEKS FOR DUMMIES







Adı: Seks For Dummies / Meraklısına...

Yazar: Dr. Ruth K. Westheimer

Tür: Sağlık/Cinsel Sağlık

Yayınevi: Doğan Kitap

Yayın tarihi: Ağustos 2011

Sayfa sayısı: 412

Tanıtım:



Artık Her Şey Daha Kolay! İlişkinizi ve seks hayatınızı zenginleştirmek için bir rehber...Seksle ilgili gerçekleri mi öğrenmek istiyorsunuz? Ünlü seks terapisti Dr. Ruth, arkadaşça bir üslupla oral seksten popüler pozisyonlara, orgazmdan doğum kontrol yöntemlerine seksle ilgili bilmek istediğiniz her konuda en güncel bilgileri aktarıyor. Yaygın yanlış bilgileri düzeltiyor ve düşük libido, cinsel fonksiyon bozuklukları gibi sorunları aşmak, cinsel hazzı artırmak için en yeni terapi yöntemlerini anlatıyor.

Sekse hazırlık—Temel bilgiler, kur, evlilik ve bağlılık, doğum kontrolü-

O işi yapmak—Ön sevişme, birleşme, pozisyonlar, orgazma giden yol-

Farklı dokunuşlar—Oral seksten keyif almak, fanteziler, sanal seks ve diğer seksi yenilikler-

Sağlıklı Seks—Bulaşıcı hastalıklardan korunmanın yolları, cinsel fonksiyon bozuklukları ve tedavi yöntemleri-



Keşfedin

• Cinsel organlar hakkında bilmeniz gerekenleri

• Doğru partneri bulmanın yöntemlerini

• Seks hayatınızı renklendirmenin yollarını

• Sağlıklı ve güvenli seksle ilgili en güncel bilgileri

• İlk seferin tadını çıkarmayı

• Birleşme öncesi ve sonrası oyunları, güvenli seksi

• Sanal seksi ve diğer seksi yenilikleri



6) KARA KULE GILEAD'IN DÜŞÜŞÜ







Adı: Kara Kule Gileard'ın Düşüşü

Yazar: Stephen King

Çeviri: Oya Alpar

Tür: Edebiyat/Roman/Gerilim

Yayınevi: Altın Kitaplar

Yayın tarihi: Ağustos 2011

Sayfa sayısı: 337

Tanıtım:



“Roland, bunu nasıl yapabildin? Öz anneni nasıl öldürdün?” İşte Gilead Halkı, bu soruyu soruyordu kendi kendine, hatta kederden kahrolan babası bile. Ama sen nedenini biliyorsun: Marten Broadcloak ve lanet kürelerinden biri bu faciaya neden oldu. Sen hapiste çürürken, Broadcloak, Gilead’ı kanlı ağıyla sarmalayıp karanlık emellerine ulaşmayı planlıyor. Senin kentini -silahşorların yuvasını- ülkenin en büyük düşmanı John Farson ele geçirmek istiyor. Bunun için yemin etmiş. Gilead düşecek. Binlerce kişi ölecek. Evet, annenin ölümüyle başladı ve devam edecek.



Yeni öyküleri yaratan Robin Furth (Karakule Sözcükler Dizini), Peter David (X Factor) ve Richard Isanove (Neil Gaiman 1602) Karakule: Gilead’ın Düşüşü adlı kitaptan sonra korku edebiyatının en meşhur temsilcilerinden Stephen King’in popüler dünyayı saran cinayetleri ve paranoyayı dile getirmek için yarattığı romanlarından etkilenerek yazdıkları Jericho Tepesi Savaşı’yla bu diziye son verecekler.



7) GECE BASKINI





Adı: Gece Baskını

Yazar: Osman Aysu

Tür: Edebiyat/Roman/Polisiye

Yayınevi: İnkılâp Kitapevi

Yayın tarihi: Ağustos 2011

Sayfa sayısı: 368



Tanıtım:



“Hava karardığında giriş kapısının yan tarafına isabet eden bölümdeki koltuklardan birine yerleşti. Mermi doldurduğu Sıg Saurer’i sıkı sıkıya tutuyordu. Kulaklarını dikmiş, evin içinde duyabileceği her türlü sese dikkat kesilmişti. Saat gecenin dokuzuna doğru kapının kilidinin açılırken çıkardığı sesi duydu.Dev zenci evine dönüyordu. Nefesini tuttu ve beklemeye devam etti.Nihayet intikam saati gelmişti. Zencinin iri vücudunun parke üzerinde çıkardığı ayak seslerini duyuyordu şimdi. Girişin ışığını yakmıştı. Hafif bir aydınlık Nicole’ün bulunduğu yere de aksediyordu…”



Yerli polisiye edebiyatın önde gelen isimlerinden Osman Aysu, heyecanın bir an olsun eksilmediği, ustaca işlenen olay örgüsüne sahip 'Gece Baskını' romanıyla yine okurlaerının karşısında...



8) YENİÇERİLER







Adı: Yeniçeriler

Yazar: Reşad Ekrem Koçu

Tür: Tarih

Yayınevi: Doğan Kitap

Yayın tarihi: Ağustos 2011

Sayfa sayısı: 234

Tanıtım:



Doğan Kitap; 'Reşad Ekrem Koçu Dizisi'nde, Osmanlı İmparatorluğu tarihinde büyük bir önem taşıyan Yeniçeriler üzerine yazılmış bu kitapla ecdaddımızın tarihine ışık tutmayı sürdürüyor. Tatlı dilli tarih yazarı Koçu bu asker ocağının kuruluşunu, gelişimini ve "Vaka-i Hayriye"yle yok oluşunu içeren süreci ayrıntılarla besleyerek anlatıyor.



Yeniçerilerin bilinmeyen âdetlerini, kışlalarında nasıl yaşadıklarını, tarihe damgasını vuran ihtilalleri nasıl düzenlediklerini Koçu’nun kaleminden öğrenmek, onun bir meddahçıyı andıran üslubuyla, şöhretli yeniçerilerle tanışmak mümkün.



Reşad Ekrem Koçu, "Yeniçeriler"in önsözünde "Yeniçeri Ocağı’nın zengin tarihi içinde öyle yapraklar vardır ki, tomar tomar hikâye ve roman müsveddeleridir, işlenmek için usta kalemleri beklemektedir" diyor. Koçu’nun kitabını okurken bu hikâyelerin içine giriyor, tarihin gerçeklerini bir masal okur gibi rahatça ve keyifle okuyorsunuz.



9) MİLONGA KADINLARI







Adı: Milonga Kadınları

Yazar: Nilüfer Narlı

Tür: Edebiyat/Roman

Yayınevi: Özgür Yayınları

Yayın tarihi: Ağustos 2011

Sayfa sayısı: 114

Tanıtım:



Onlar Kafka’nın böceğine dönüşüp, ince güçsüz bacakları ve kalın kabuklarına bakıp ağlayarak yok olmadılar. Milonga’nın tazeleyici gücü sayesinde bedenleri harabeye dönüşmekten, ruhları grinin soğuk tonlarına dönüşmekten, kurtuldu. Milonga Kadınları beyaz zambaklar gibi açan ışıltılı tene, ihtiras tomurcuklarının gizlendiği alev kırmızısı dudaklara, yıldız gibi parlak gözlere kavuştular.



Arjantin’de, Türkiye’de ve daha birçok ülkede kadınların ibret verici bir mücadelesi oldu. Ezik bedenlerin ve ruhların hayata tutunup oradan yükselme mücadelesi. Bunu kim biliyor?

Milonga Kadınları, özgürlükleri ve hakları gaspeden otoritenin karanlığından, dansın ateşi ve ışığıyla çıkanların romanıdır. Sahici güzelliğin ve aşkın romanı hatta...



10) OSMANLI TARİHİ'Nİ YENİDEN YAZMAK







Adı: Osmanlı Tarihini Yeniden Yazmak (Karma Kitap)

Yayına Hazırlayan: Mustafa Armağan

Tür: Tarih

Yayınevi: Timaş Yayınları

Yayın tarihi: Ağustos 2011

Sayfa sayısı: 336

Tanıtım:



Günüöüzde; Halil İnalcık, Kemal Karpat, Cemal Kafadar, İlber Ortaylı, Mehmet Genç, Bernard Lewis, Donald Quataert, Linda Darling, Jane Hathaway, Douglas Howard, Rhoads Murphey, Uğur Tanyeli, Jonathan Grant tarfından oldukça yeni bir Osmanlı Tarihi yazılıyor…

İşte; Osmanlı tarihi araştırmalarından tanıdığınız Mustafa Armağan'ın yayına hazırladığı bu eser, çağımızın yetkin tarihçilerinin kaleminden, gerçeği arayan sorular sunuyor bizlere. Ayrıca yaklaşmakta olan bir 'tarih devrimi'nden de söz ediyor.



Öyle görünüyor ki, bu 'yeni' tarihte artık Osmanlı'yı, ömrünün büyük bir bölümünde gerileme belasıyla boğuşan aciz bir devlet olarak değil de tersine, bazı ciddi sorunları bulunsa bile, kendini yenileyen, dönüştüren ve çağa ayak uydurma Yeni Osmanlı tarihçiliğinin müjdelerini veren öncü çalışmalardan biri olan bu eser, gerçek hafiyesi tüm okurların kitaplığında, yerini almalı, bizce...



